Зерновая схема на $29 млн: суд арестовал Lamborghini, оформленную на тещу подозреваемого

В резонансном деле о хищении государственного зерна антикоррупционные органы перешли к аресту имущества подозреваемых. Под ограничения попал элитный спорткар, которым пользовался один из фигурантов.
Примерно такая машина была у подозреваемого, и она принадлежит ему: арест- это еще не конфискация

Валентин Ожго
6 мая, 09:20
По данным следствия, организованная группа вывела из государственной корпорации 105 тысяч тонн зерна. Общая стоимость убытков – более $28,8 млн.

После продажи продукции средства "отмывали" через разветвленную систему банковских переводов, маскируя их под легальные доходы. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Люксовый след

В ходе расследования детективы установили, что один из подозреваемых пользовался автомобилем Lamborghini, оформленным на тещу.

При этом ее официальные доходы не позволяли приобрести такое имущество, что и стало основанием для вмешательства прокуроров.

Арест автомобиля – это еще не его конфискация, адвокаты, вероятно, поработают над возвращением машины владельцу. Фото: прокуратура Украины

Суд и арест

Суд первой инстанции отказал в наложении ареста на авто. Впрочем, после обжалования Апелляционная палата ВАКС стала на сторону обвинения – транспортное средство арестовано.

Это решение открывает путь к возможной конфискации активов в случае доказательства вины фигурантов.

Это еще не все..

В САП и НАБУ отмечают: главная цель – не только наказание виновных, но и возвращение государству потерянных средств.

Расследование продолжается, устанавливается полный перечень активов, полученных преступным путем.

