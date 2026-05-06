Зерновая схема на $29 млн: суд арестовал Lamborghini, оформленную на тещу подозреваемого

По данным следствия, организованная группа вывела из государственной корпорации 105 тысяч тонн зерна. Общая стоимость убытков – более $28,8 млн.

После продажи продукции средства "отмывали" через разветвленную систему банковских переводов, маскируя их под легальные доходы. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Люксовый след

В ходе расследования детективы установили, что один из подозреваемых пользовался автомобилем Lamborghini, оформленным на тещу.

При этом ее официальные доходы не позволяли приобрести такое имущество, что и стало основанием для вмешательства прокуроров.

Фото: прокуратура Украины

Суд и арест

Суд первой инстанции отказал в наложении ареста на авто. Впрочем, после обжалования Апелляционная палата ВАКС стала на сторону обвинения – транспортное средство арестовано.

Это решение открывает путь к возможной конфискации активов в случае доказательства вины фигурантов.

Это еще не все..

В САП и НАБУ отмечают: главная цель – не только наказание виновных, но и возвращение государству потерянных средств.

Расследование продолжается, устанавливается полный перечень активов, полученных преступным путем.