Женщина на BMW X6 поплатилась элитным авто из-за тайника: таможенный пес разрушил хитрый план

Как сообщает Закарпатская таможня, инцидент произошел на пункте пропуска Большая Паладь, куда местная жительница заехала полосой упрощенного контроля. Во время устного опроса она уверенно заявляла, что не везет ничего запретного, однако ее нервное поведение вызывало подозрения у инспекторов.

К проверке элитного немецкого кроссовера привлекли кинолога с немецкой овчаркой по прозвищу Амур. Служебный пес молниеносно отреагировал на транспортное средство, указав на наличие посторонних предметов в салоне и кузове.

BMW X6 пришлось разбирать

Таможенники немало времени потратили, чтобы добраться до тайников. Контрабандные папиросы без украинских акцизных марок были плотно упакованы в левом и правом порогах, а также за приборной панелью.

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Процедура углубленного обзора с помощью Амура. Фото: Закарпатская таможня

Чтобы вытащить 1610 пачек табачных изделий, инспекторам пришлось демонтировать колеса, подкрылки и заводские пластиковые панели. Очевидно, что к поездке автомобиль всерьез готовили в гаражных условиях.

Цена риска: конфискация и криминал

За такие фокусы законодательство предусматривает суровое наказание. Относительно водители составили протокол за нарушение таможенных правил, влекущий штраф в размере полной стоимости товара и конфискацию автомобиля как орудие правонарушения.

В настоящее время сигареты стоимостью 160 тысяч гривен и сам BMW X6, который предварительно оценили более чем в 807 тысяч гривен, изъяли до решения суда. Кроме того, делом заинтересовалось Бюро экономической безопасности, ведь у перевозки безакцизного табака есть признаки уголовного преступления.

Скрытый от декларирования товар может обернуться статьей как административного наказания, так и уголовного. Фото: Закарпатская таможня

Тайники в авто обходятся слишком дорого

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, подобные переделки автомобилей ради контрабанды регулярно приводят к потере транспортных средств. Только в Закарпатье с начала года государство конфисковало целый автопарк нарушителей.

Среди изъятых машин оказались микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter, а также автомобили Volkswagen Golf, Ford S-Max и Skoda Fabia. А недавно на Буковине таможенники буквально разобрали салон фургона. Renault Kangoo, владелец которого также надеялся проскочить через зеленый коридор с упакованными в кузов сигаретами.