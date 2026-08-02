Женщина требует от компании Илона Маска 10 миллионов долларов после аварии во время тест-драйва Tesla

Авария произошла в сентябре 2024 года в штате Вирджиния, сообщает Carscoops. По словам истицы, сотрудники дилерского центра знали, что это ее первый опыт управления электромобилем, однако заверили, что Model Y функционирует так же, как и обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

Детали инцидента и влияние рекуперативного торможения

Проблема возникла при движении по межштатной автомагистрали. Когда водитель отпустила педаль акселератора на высокой скорости, сработала система агрессивного рекуперативного торможения, что стало для нее неожиданностью. Ошеломленная нестандартным поведением автомобиля, Алемзевд Лоугалет решила съехать с трассы и вернуть кроссовер в автосалон.

При остановке на перекрестке после включения зеленого сигнала светофора водитель нажала на педаль газа. Из-за активированного режима Insane Mode электрический кроссовер резко рванул вперед с существенно большей силой, чем она ожидала. Автомобиль пересек проезжую часть, вылетел с дороги и врезался в здание парикмахерской, где после удара вспыхнул пожар. В результате столкновения истица получила серьезные травмы.

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