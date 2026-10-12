Нервы выдали водительницу: из-за дешевых сигарет закарпатка потеряла дорогой микроавтобус

На границе с Венгрией таможенники обнаружили в микроавтобусе Opel Vivaro жительницы Закарпатья скрытые тайники с табачными изделиями. Об этом идет речь в релизе таможни.

Теперь вместо прибыли женщина получила конфискацию авто стоимостью более 400 тысяч гривен и перспективу уголовной ответственности.

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Планируемая поездка пошла не по плану

Инцидент произошел на таможенном посту "Вилок" на украинско-венгерской границе. Водитель сознательно выбрала для прохождения контроля полосу "зеленый коридор", пытаясь продемонстрировать, что не везет никаких запрещенных или скрытых товаров.



Однако план дал сбой из-за самой женщины. Инспекторы Закарпатской таможни обратили внимание на ее неуверенное поведение во время общения. Это стало веской причиной для того, чтобы отправить микроавтобус на специальную смотровую площадку для углубленной проверки.

Интуиция таможенников не подвела. В процессе детального обзора салону Opel Vivaro специалисты нашли несколько искусно обустроенных тайников. Их оборудовали в передней панели и порогах автомобиля.

Опыт нужно иметь, чтобы такие тайники не только обустроить, но и обнаружить. Фото: Закарпатская таможня

Конфискация авто плюс уголовное дело

Из этих тайников инспекторы извлекли 730 пачек сигарет марки "COMPLIMENT". Ни одна из них не имела марок акцизного сбора Украины.

Поскольку такие действия прямо нарушение таможенного законодательства, против водительницы составили протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает жесткое наказание: все спрятанные табачные изделия изъяли вместе с микроавтобусом, который использовался для перевозки в специально изготовленных тайниках.

Предварительная оценочная стоимость конфискованного транспортного средства составляет более 400 тысяч гривен.

На этом проблемы для женщины не заканчиваются. Таможенники направили сообщение в Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Закарпатской области. В действиях украинки усматривают признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 201-4 Уголовного кодекса Украины.