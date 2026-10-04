Жесткие проверки на дорогах Польши: за "кривые" фары и LED-лампы будут штрафовать на 3000 злотых

Водителям транспортных средств с неисправными или неправильно настроенными фарами грозят штрафы до 3000 злотых и временная блокировка техпаспорта. В пересчете на украинскую валюту штраф 3000 злотых составляет более 35000 гривен.

Как сообщает издание Vitrina.pl, усиленный контроль на дорогах продлится до конца 2026 года. Правоохранители будут обращать внимание не только на сам факт включенного света, но и состояние оптики, угол наклона и легальность установленных ламп.

За что и сколько придется заплатить

Если инспектор обнаружит серьезную неисправность или запрещенные "кустарные" лампочки, машину могут не допустить дальнейшего движения. Физически документ не заберут, но информацию о блокировке внесут в электронную базу, и для ее снятия придется устранять проблему и проходить внеочередной техосмотр.

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В Польше ближний свет или дневные ходовые огни должны работать круглый год и в любое время суток. За езду без освещения днем выпишут 100 злотых штрафа (1167 грн) и 2 штрафных балла, а после наступления темноты сумма вырастет до 300 злотых (3502 грн) и 6 баллов.

Отдельно будут наказываться за специфические нарушения. Например, выключенные фары в туман или дождь обойдутся в 200 злотых (2 334 грн), неправильное использование дальнего света потянет на 200 злотых, а безосновательно включенные противотуманки будут стоить 100 злотых.

Пешеходы также под прицелом

Акция касается не только автомобилистов, но и пешеходов, двигающихся за пределами населенных пунктов в темное время суток без фликеров. В Польше базовый штраф за отсутствие световозвращателя составляет 100 злотых.

Однако наказание может быть более суровым, если человек создает реальную опасность на дороге.

" Статья 97 Кодекса о правонарушениях предусматривает для нарушителей штраф до 3000 злотых или выговор",– объяснил представитель Главной комендатуры полиции Роберт Опас.

Эта норма вполне законно применяется к велосипедистам и пользователям электросамокатов, если их действия угрожают безопасности движения.

В сезон ранних сумерек и поздних рассветов приборы освещения используются интенсивнее и контроль за приведением ее в нормативный режим работы не прихоть, а реальный инструмент безопасности. Фото: Vitrina.pl

Проблема ослепительных фар и легальность LED

По данным Института автомобильного транспорта ITS, от ослепления встречным транспортом на польских дорогах страдают 98% водителей. Эксперты отмечают, что до 80% машин имеют неправильно настроенный свет, а главной причиной проблемы является использование несертифицированных заменителей штатных ламп.

Многие владельцы подержанных авто пытаются улучшить видимость, устанавливая LED-ретрофиты вместо обычных галогенок. Они светят лучше и потребляют меньше энергии, но их использование часто оказывается вне закона.

Мониторинг Авто24 европейской разрешительной системы на рынке систем внешнего освещения автомобильного транспорта показал некоторое расхождение. Это может стать поводом фискальных наказаний.

" В Польше нормативная база по фарам и лампам существенно отличается. Скажем, национальные разрешения, выданные в Германии или Австрии, в Польше могут не признаваться,– отмечают эксперты Авто24

Легально использовать можно только те LED-лампы, которые имеют международную омологацию ECE для конкретного типа фар, таких как некоторые решения от бренда OSRAM

В настоящее время в ООН разрабатывают единые правила для всех источников света. Ожидается, что четкие нормы для противотуманных фар появятся уже в 2026 году, для дальнего света – в 2027-м, а для ближнего – в 2028 году.