Жесткий краш-тест IIHS провалили почти все популярные кроссоверы: кто оказался самым безопасным

Как сообщает Motor1, главной причиной массовых провалов стало ужесточение требований к безопасности второго ряда сидений. Эксперты IIHS добавили еще одного манекена за водителем и начали строго оценивать, как именно ремни удерживают пассажира во время лобового столкновения.

Оказалось, что современные авто отлично защищают водителя, но откровенно пренебрегают сидящими сзади. В новых условиях Chevrolet Trailblazer, Toyota RAV4 и даже премиальный Audi Q3 не смогли дотянуть до самой высокой награды Top Safety Pick.

Секрет успеха Nissan Kicks

Интересно, что первое новое поколение Nissan Kicks также получило самую низкую оценку Poor за защиту задних пассажиров. Однако японские инженеры оперативно отреагировали на проблему и изменили конструкцию ремней безопасности и ограничителей нагрузки.

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"После доработки кроссовер заработал оценку Good и теперь единственный в этой группе имеет престижный статус безопасного авто",– американские исследователи.

Здесь есть важный практический нюанс для будущих владельцев. Высокую оценку безопасности имеют исключительно Nissan Kicks 2026 и 2027 модельных лет, которые сошли с конвейера после июня 2026 года. Поэтому перед покупкой следует обязательно проверять VIN-код или табличку с датой производства на кузове.

Почему провалились конкуренты

Немецкий кроссовер Audi Q3 тоже пытались модернизировать. Компания сменила задние ремни на машинах, выпущенных после мая 2026 года, но при ударе поясная часть все равно соскальзывала с таза манекена, что привело к провальной оценке.

Популярная Toyota RAV4 оказалась более близкой к успеху, но гибридные версии получили лишь посредственные баллы. Более тяжелый плагин-гибрид показал себя в краш-тесте даже хуже обычной бензоэлектрической модификации.

Что касается Chevrolet Trailblazer, то его общий результат оказался маргинальным. Автомобиль просто не набрал достаточное количество баллов для получения награды из-за проблем с фиксацией пассажиров.

Европейский подход к безопасности

Напомним, ранее мы писали, что европейские эксперты по Euro NCAP также серьезно взялись за пересмотр стандартов безопасности. В частности они начали жестко наказывать автопроизводителей за отказ от физических кнопок в пользу сенсорных экранов.

К примеру, новый Audi Q7 недавно получил максимальные пять звезд именно благодаря тому, что инженеры вернули на панель понятные переключатели. Кроме того, этот большой семейный SUV установил абсолютный рекорд в дисциплине послеаварийной безопасности, набрав 100% системы автоматического торможения и вызова спасателей.