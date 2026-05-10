Житель Варшавы стремится побить европейский рекорд полученных штрафов, но житель Кракова титул не отдает

По данным Управления городского транспорта Варшавы (ZTM), без действительного билета оказались почти 185 тысяч человек. Это составляет около 1,7% от общего количества проверенных пассажиров.

О "зайцах", которыми в нынешнем году в столице Польши является примерно каждый 60-й пассажир, и рекордах штрафов со ссылкой на транспортное ведомство рассказало Polskie Radio 24.

Читайте также В Польше запускают беспилотный автобус

Ну, "заяц", погоди!

Большинство нарушителей, а это почти 130 тысяч человек, оплатили штраф на месте. Еще более 55 тысяч пассажиров получили официальные требования об уплате.

Санкция за безбилетный проезд в Варшаве сейчас составляет 266 злотых, то есть в конвертации на украинскую валюту 3 240 гривен. Это ощутимо бьет по карману.

Читайте также Забытые украинские "Ланос" и "Авео" в центре Варшавы обросли кипами штрафных квитанций

Впрочем, за отсутствие документа, подтверждающего право на льготу, взимают 196 злотых (2 394 грн), что также болезненно.

Если оплатить штраф сразу контроллеру, сумма уменьшается до 160 и 117 злотых соответственно 1 949 и 1 436 гривен.

Варшаве до рекорда ЕС далеко

В ZTM рассказали о своеобразном "рекордсмене" среди варшавских "зайцев". Местный житель уже 15 лет систематически ездит без билета, попадает на контролеров, но штрафы не платит.

Читайте также В Польше будут устанавливать новый знак, который позволяет поворачивать со "встречной" полосы: как он работает

С 2010 года его ловили 125 раз, а общая сумма долга вместе с начисленными процентами достигла 69 117 злотых. Это на наши деньги – 844 314 гривен.

Титул рекордсмена держит Краков

Варшавский "заяц" не считается самым большим должником в Польше. Абсолютный рекорд принадлежит жителю Кракова.

Там долговая санкция за безбилетный проезд выросла до 133 тысяч злотых (1 624 691 грн).

Разница почти в два раза (1,92) то сокращаются, то увеличивается, но тенденция роста все-таки за варшавским "зайцем".

Читайте также В Польше снизили смертность от ДТП вдвое: что для этого сделали

Обладателю третьего титула из Щецина до рекорда никак не дотянуться. У него задолженность за бесплатный проезд всего каких-то 49 тыс. злотых, то есть в конвертации всего 598 570 гривен.



Европейский рекорд остается в Польше

Мониторинг Авто24 показал, что на сегодняшний день наибольшую сумму штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте ЕС получил упомянутый выше житель Кракова.

Со своими квитанциями на уплату 133 тысяч злотых, то есть 1,62 млн грн, ему равных в Европе нет.

Читайте также В Польше с "правами" несуществующего СССР лучше не ездить: какой штраф

Второе место с большим отрывом занял 40-летний мужчина из кантона Швиц в Швейцарии.

Согласно отчетам начала 2026 года, он насобирал штрафов за уклонение от уплаты проезда на сумму примерно 20 тыс. швейцарских франков. В конвертации это будет 1,13 млн гривен.