ЗиЛ и КамАЗ снова в топе: украинский рынок грузовиков возвращается в прошлое

По данным Института исследования авторынка, в феврале 2026 года в Украине зарегистрировали 1327 грузовых автомобилей полной массой более 3,5 тонн (без учета седельных тягачей).

Основу рынка традиционно сформировали внутренние перепродажи, однако даже этот сегмент демонстрирует ощутимое сокращение.

Рынок грузовиков резко сократился

Февраль показал заметное охлаждение рынка коммерческой техники. Общее количество регистраций составило 1327 единиц, что отражает сдержанность бизнеса в приобретении тяжелой техники.

Наибольшую долю рынка составляют внутренние перепродажи. В феврале их было 975. Однако этот сегмент тоже уменьшается: минус 12,8% по сравнению с январем и минус 39,1% в годовом измерении.

Такое падение объясняют высокой базой прошлого года и осторожностью компаний относительно инвестиций в дорогие автомобили.

Наибольший обвал - в сегменте новых авто

Наиболее драматичная ситуация сложилась на рынке новых грузовиков.

Импорт новой техники сократился на 60,4% по сравнению с февралем 2025 года. Такое падение свидетельствует о том, что компании откладывают большие инвестиции в парк техники.

Сократилось и внутреннее производство или переоборудование автомобилей на украинских предприятиях. В феврале таких машин зарегистрировали 119, что на 32,4% меньше, чем год назад.

Единственный сегмент, который показал небольшое оживление в месячной динамике - импорт бывших в употреблении грузовиков. Он вырос на 3,8% по сравнению с январем. Однако в годовом измерении этот сектор все равно остался в минусе.

Внутренний рынок: доминируют старые советские грузовики

На вторичном рынке ситуация показывает другую проблему - критически устаревший автопарк.

Самыми популярными остаются самосвалы, фургоны и бортовые автомобили. Значительную часть этой техники составляют машины еще советского происхождения.

Лидером перепродаж остается легендарный ЗиЛ-130. Его популярность объясняется просто: дешевое обслуживание и доступность запчастей.

Рядом в рейтинге держатся модели ГАЗ и КамАЗ.

В то же время постепенно растет доля подержанных европейских грузовиков. Чаще всего на вторичном рынке появляются Mercedes-Benz Sprinter в тяжелых версиях, старые серии T1/T2 и Iveco Daily. Также активно используются среднетоннажные Mercedes-Benz Atego и фургоны Renault Premium.

Это свидетельствует о медленном, но постепенном обновлении автопарка.

Импорт подержанных грузовиков: ставка на логистику

Импорт подержанной техники из Европы ориентирован в первую очередь на логистический бизнес.

Наибольшим спросом пользуются фургоны, особенно оборудованные гидробортами. Также активно завозят рефрижераторы для перевозки продуктов.

В модельном рейтинге доминируют немецкие производители. Чаще всего импортируют Mercedes-Benz Atego - один из самых популярных автомобилей для городской дистрибуции.

Серьезную конкуренцию ему составляют грузовики MAN серий TGL, TGM и TGS.

Большинство таких машин - универсальные шасси, которые легко переоборудовать под нужды конкретного бизнеса.

Новые грузовики покупают преимущественно для коммунальных служб

Сектор новых автомобилей сейчас фактически держится на государственных и муниципальных закупках.

Речь идет о мусоровозах, дорожной технике, самосвалах или автомобилях с кранами-манипуляторами.

Большинство таких машин создают украинские предприятия, которые устанавливают специальное оборудование на импортные шасси. Среди лидеров рынка - застройщики на базе техники Iveco, MAN и Volvo.

Также в статистике присутствуют специализированные подъемники и строительная техника бренда Zoomlion.

Что это означает для рынка

Февраль 2026 года показал период жесткой экономии в сегменте тяжелых грузовиков.

Падение продаж новых машин более чем на 60% свидетельствует о том, что компании пока не готовы инвестировать в масштабное обновление автопарка.

Зато рынок поддерживают два фактора: активный оборот старой техники внутри страны и точечный импорт подержанных европейских грузовиков.

Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от доступности кредитования и программ обновления коммерческого транспорта. Ведь значительная часть украинского парка грузовиков уже давно работает за пределами своего нормативного ресурса.