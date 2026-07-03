Зимнее содержание дорог стало золотой жилой: на сколько миллионов, по версии следствия, обогатился директор

За эксплуатационное содержание автомобильных дорог на Буковине двое чиновников подозреваются в присвоении бюджетных средств. По версии следствия, ущерб государству превысил 6,5 миллиона гривен.

Как сообщили в Территориальном управлении Бюро экономической безопасности в Черновицкой области, фигурантами дела стали директор подрядной организации и ведущий инженер государственного учреждения, который должен был проверять сметную документацию. Но…

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Контракты на сумму более полумиллиарда

Следствие установило, что в 2025 году государственное учреждение заключило с подрядной организацией договоры на эксплуатационное содержание автомобильных дорог в Черновицком и Вижницком районах.

Смета оказалась весьма щедрой на финансирование. Общая стоимость контрактов превысила 544 млн грн. Крупные суммы начали привлекать как исполнителя, так и куратора со стороны государства.

Противообледенительная смесь пахла деньгами

По данным БЭБ, уже в 2026 году директор предприятия вносил в акты выполненных работ завышенную стоимость противогололедной смеси, которая использовалась для зимнего содержания дорог.

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Ведущий инженер государственного учреждения, ответственный за проверку смет, согласовывал эти документы без замечаний. Каждый акт или любой другой документ, представленный на согласование и утверждение, подписывался.

Это уже не работа, а схема

Проведенные экспертизы подтвердили, что в результате таких действий государственному учреждению был нанесен ущерб в размере более 6,5 млн грн.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и других возможных участников схемы.

Помимо "ложки дегтя", у региона есть и положительные моменты: в государственном учреждении «Служба развития Буковины» утвердительно заявляют, что при любых обстоятельствах дорожники области в целом пережили зиму (см. видео ниже) без критических сбоев, хотя вызовы, связанные с длительными и сильными снегопадами, в этом году были очень серьезными.