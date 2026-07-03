Зимнее содержание дорог стало золотой жилой: на сколько миллионов, по версии следствия, обогатился директор

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Государственному предприятию был нанесен ущерб в размере более 6,5 млн грн
За эксплуатационное содержание автомобильных дорог на Буковине двое чиновников подозреваются в присвоении бюджетных средств. По версии следствия, ущерб государству превысил 6,5 миллиона гривен.
Как сообщили в Территориальном управлении Бюро экономической безопасности в Черновицкой области, фигурантами дела стали директор подрядной организации и ведущий инженер государственного учреждения, который должен был проверять сметную документацию. Но…
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Контракты на сумму более полумиллиарда
Следствие установило, что в 2025 году государственное учреждение заключило с подрядной организацией договоры на эксплуатационное содержание автомобильных дорог в Черновицком и Вижницком районах.
Смета оказалась весьма щедрой на финансирование. Общая стоимость контрактов превысила 544 млн грн. Крупные суммы начали привлекать как исполнителя, так и куратора со стороны государства.
Противообледенительная смесь пахла деньгами
По данным БЭБ, уже в 2026 году директор предприятия вносил в акты выполненных работ завышенную стоимость противогололедной смеси, которая использовалась для зимнего содержания дорог.
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Ведущий инженер государственного учреждения, ответственный за проверку смет, согласовывал эти документы без замечаний. Каждый акт или любой другой документ, представленный на согласование и утверждение, подписывался.
Это уже не работа, а схема
Проведенные экспертизы подтвердили, что в результате таких действий государственному учреждению был нанесен ущерб в размере более 6,5 млн грн.
Обоим фигурантам сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и других возможных участников схемы.
Помимо "ложки дегтя", у региона есть и положительные моменты: в государственном учреждении «Служба развития Буковины» утвердительно заявляют, что при любых обстоятельствах дорожники области в целом пережили зиму (см. видео ниже) без критических сбоев, хотя вызовы, связанные с длительными и сильными снегопадами, в этом году были очень серьезными.