Полиция изъяла 600 автомобилей за "перебитый VIN-код", а в суд передали только 5 дел

Как сообщает аналитическая платформа Opendatabot, за неполный 2026 количество открытых дел по статье 290 Уголовного кодекса подскочило на 22% по сравнению с прошлым годом. В настоящее время в активном статусе находится 473 производства по уничтожению или замене идентификационных номеров транспортных средств.

Чаще всего автомобили забирают на штрафплощадку в крупных городах и транзитных регионах. Абсолютным лидером стала столица, где зафиксировали 169 случаев, что составляет около трети от общего количества изъятий по стране.

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Второе место антирейтинга занимает Днепропетровщина со 114 делами. Замыкает тройку лидеров Одесская область, где правоохранители отобрали у граждан 45 автомобилей с поддельными номерами кузова или двигателя.

Почему полиция изымает авто

Несмотря на сотни изъятых авто, доказать вину крайне сложно. Особенно если его нет. Всего с 2020 года было зарегистрировано более 11 тысяч изъятий авто, но за семь лет в суд передали всего 69 дел.

Статистика свидетельствует, что каждое пятое производство просто закрыли. Это похоже на простую коррупционную схему. Авто изымают до проведения экспертизы, но когда дойдет очередь до эксперта – неизвестно. Граждане вынуждены“ ускорять решение вопроса” или оставаться без автомобиля долгое время. Главной причиной закрытия производств следователи называют отсутствие состава преступления или невозможность установить событие правонарушения.

Если же вину удастся доказать, закон предусматривает штраф от 2550 до 4250 гривен, исправительные работы или ограничение свободы на срок до трех лет.

Похожие проблемы на вторичном рынке

Напомним, что перебиты номера– не единственная ловушка для покупателей подержанных машин. Как уже сообщалось на нашем сайте, украинцы массово сталкиваются со скрученным пробегом, из-за чего переплачивают за автомобиль в среднем более 10%.

Кроме того, на дорогах иногда обнаруживают водителей фальшивыми документами. Недавно полиция оштрафовала креативного вождя, который самостоятельно нарисовал себе "права" с помощью нейросети.