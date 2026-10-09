Знак на авто и документ на ребенка: как пользоваться специальными паркоместами для родителей

Кабинет Министров одобрил разработанное МВД постановление о правилах парковки для водителей, перевозящих детей в возрасте до трех лет, сообщил глава МВД Иван Выговский.

Документ подготовили для выполнения Закона №4657-IX, который обязывает владельцев парковок оборудовать специальные места для таких автомобилей. Новые правила предусматривают маркировку машин, дорожную разметку и таблички с изображением детской коляски.

Сколько мест должны выделить

Для автомобилей с малышами нужно предусмотреть не менее 5% от общего количества паркомест, но не менее одного. Например, на площадке со 100 местами таких паркомест должно быть по крайней мере пять, а на небольшой парковке с десятью местами достаточно одного.

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По сообщению о решении правительства, специальные места должны располагаться не дальше 50 метров от въезда на парковку. Речь идет именно о въезде на парковку, а не о входе в магазин, торговый центр или другое здание.

О законодательном требовании таких мест Авто24 ранее рассказывал в материале Родители с малышами получат особые паркоместа.

Как будут отмечать автомобили и парковки

Для машин, которыми перевозят детей до трех лет, вводится специальный опознавательный знак. На парковочных площадках соответствующие места будут обозначаться разметкой и табличками с символом детской коляски.

Право пользоваться такими местами связано с перевозкой ребенка соответствующего возраста, а не только наличием знака на автомобиле. Сам факт того, что водитель имеет маленького ребенка, не означает права занимать специальное место во время любой поездки.

Какой документ нужно иметь водителю

Водитель автомобиля с соответствующим опознавательным знаком должен иметь документ, подтверждающий возраст ребенка. Он может быть бумажным или электронным.

Правило касается водителей, перевозящих детей до трех лет. Семейная связь в законе не определена как условие, поэтому речь идет не только о маме или папе. Если ребенку уже исполнилось три года, предусмотренное этим правилом право на специальное паркоместо на него не распространяется.

Что уже предусмотрено законом

Закон №4657-IX Верховная Рада приняла 23 октября 2025, а в силу он вступил 5 марта 2026 года. Обязанность выделять не менее 5% мест для водителей с малышами установлена именно законом. Правительственные правила детализируют обустройство и обозначение этих мест, маркировку автомобилей и подтверждение права на парковку.

В предоставленном сообщении нет упоминания об автоматическом освобождении таких водителей от оплаты. Поэтому специально отведенное место не стоит отождествлять с бесплатной парковкой.