Дорожные знаки Stop уже "видят" скорость и подсвечиваются: они установлены

Интеллектуальная система с активной светодиодной подсветкой должна заставить водителей тормозить перед переездами без шлагбаумов и светофоров, где чаще всего происходят аварии.

С особенностями этой инновации редакция Авто24 ознакомилась на примере Польши, а также реакции на нововведение в Чехии и Словакии.

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Чем быстрее едешь – тем ярче STOP

Внешне новый STOP почти не будет отличаться от обычного. Главное отличие – светодиодная подсветка и датчики, контролирующие скорость автомобилей при приближении к переезду.

Как пояснил заместитель министра инфраструктуры Польши Пётр Малепшак, если водитель не начнёт тормозить, знак будет светиться всё ярче. Такое предупреждение будет заметно издалека и должно привлечь внимание ещё до въезда на переезд.

Система будет реагировать на автомобили, приближающиеся со скоростью более 50 км/ч без признаков замедления.

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Дешевая альтернатива шлагбаумам

Первые интеллектуальные знаки начали устанавливать еще до начала летних каникул и сезона отпусков. В Министерстве инфраструктуры отмечают, что это решение значительно дешевле, чем оборудование переездов шлагбаумами или светофорной сигнализацией.

Новинка предназначена прежде всего для нерегулируемых переездов, которых в Польше насчитывается около 4500.

Почему возникла необходимость

Лишь каждый пятый переезд оборудован полными шлагбаумами, препятствующими въезду при приближении поезда. Только 7% имеют "половинные" шлагбаумы, закрывающие лишь въездную полосу.

Таких нерегулируемых железнодорожных переездов в Польше, Чехии, Словакии и Украине насчитываются тысячи. Фото: полиция Польши

Почти на двух третях переездов единственным элементом безопасности является классический дорожный знак STOP, который многие водители фактически игнорируют. Именно поэтому традиционный знак решили сделать "активным".

Если автомобиль приближается слишком быстро, знак начинает ярко мигать, заставляя водителя обратить внимание и снизить скорость.

Причина – неутешительная статистика

В 2025 году на польских железнодорожных переездах произошло 185 ДТП, в которых погибли 58 человек, ещё 18 получили тяжёлые травмы. Только за первые пять месяцев 2026 года зафиксировано уже 89 аварий с 21 погибшим.

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Именно поэтому Польша решила сделать обычный знак STOP "умным". В Министерстве инфраструктуры отмечают, что такое решение значительно дешевле, чем установка шлагбаумов или полноценной светофорной сигнализации.

Польский опыт уже вызвал интерес в соседних странах. В Словакии, где также немало нерегулируемых переездов, новинку рассматривают как доступный способ повысить безопасность. В ближайшие дни там уже должна состояться презентация. В Чехии также внимательно изучают принцип работы инновационного знака.

Поэтому не исключено, что в скором времени "умный" знак STOP перестанет быть чисто польским ноу-хау и станет новым европейским стандартом безопасности на железнодорожных переездах.