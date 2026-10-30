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Знал каждую тропу: за сколько в Закарпатье продавали нелегальный выезд в ЕС

В приграничных районах ликвидировали еще один канал переправки мужчин призывного возраста. Организатор, который знал местность как свои пять пальцев, оценивал свою работу по меркам черного рынка не очень дорого – всего 10 тысяч евро с человека.
В Закарпатье накрыли схему побега за границу за 10 000 евро

ФОТО: из материалов следствия|

Фигурант рассчитывал получить 10 тысяч евро и он их получил, но пересчитать не успел

Валентин Ожго
logo30 октября, 07:07
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По данным Мукачевского пограничного отряда, спецоперацию проводили совместно с оперативниками управления стратегических расследований и следователями полиции Хустского района.

Главным подозреваемым оказался 23-летний местный житель, который самостоятельно искал "клиентов" и договаривался с ними обо всех деталях пересечения, начиная от трансфера и заканчивая переходом по "проверенным тропам" вне пункта пропуска.

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Обещания без гарантии выполнения

Молодой человек действовал по четко отработанному алгоритму. Он устанавливал контакт с военнообязанными, согласовывал маршруты в обход официальных пунктов пропуска и издавал подробные инструкции по безопасному переходу.

Хорошо разработанная схема оказалась "пшиком", но желающие попасть в Евросоюз все еще верят обещателям. Фото: из материалов следствия

Однако нелегальный бизнес быстро закончился на окраине города Рахов. Правоохранители взяли организатора с поличным непосредственно после передачи оговоренной суммы от очередного клиента.

Задержанному уже сообщили о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу. Следователи продолжают досудебное расследование под руководством Хустской окружной прокуратуры, чтобы выявить возможных подельников.

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