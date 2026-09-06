Золотое кольцо за 47 миллиардов евро: Китай соединит три автомагистрали в одну гигантскую петлю

Как сообщает телеканал CGTN со ссылкой на Министерство транспорта Китая, амбициозный план планируют реализовать уже к 2030 году.

Проект не предполагает прокладки новых путей с нуля, а заключается в модернизации и соединении уже существующих трасс G219, G331 и G228 в единую непрерывную систему.

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Такая смета европейцам даже не снилась

Цифры удивляют, ведь астрономический бюджет в 47 миллиардов евро пойдет на интеграцию прибрежных портов, пограничных переходов и внутренних логистических центров.

Смета даже в воображении трудно описать. По приблизительным подсчетам и сравнениям, это более половины финансирования ЕС, которое Польша получила между 2014 и 2020 годами.

Какие дороги войдут в мегакольцо

Согласно данным телеканала CGTN, северную часть кольца сформирует трасса G331 протяженностью 9200 километров, проходящая через луга Внутренней Монголии. Западная граница закроет магистраль G219 на 10 000 километров, пересекающую пустыню Такла-Макан, плато Цинхай-Сизан и Гималаи.

Восточное и южное побережье соединит маршрут G228 протяженностью 7400 км. Эта дорога обеспечит прямой доступ ко всем основным морским портам Китая и пересечет большие речные системы, включая Янцзы.

Экономика вместо туризма

Хотя маршрут проходит через чрезвычайно живописные места, его главная цель состоит в экономическом стимулировании регионов. Интеграция разных видов транспорта в единую сеть позволит снизить издержки и повысить эффективность перевозок.

" Золотое мегакольцо – это не только главный транспортный коридор вдоль границ и побережья Китая, но и важный туристический маршрут, коридор развития ресурсов и канал для укрепления приграничных районов. – сказал заместитель директора Технического комитета Института планирования и исследований транспорта при Министерстве транспорта Китая Ли Мэн.

Она также добавила, что наличие альтернативных путей в пределах одного кольца сделает логистику более устойчивой к стихийным бедствиям.

Что было известно раньше?

Напомним, что создание Золотого мегакольца является частью 15-го пятилетнего плана Китая. Ожидается, что новая инфраструктура даст мощный толчок развитию отдаленных пограничных поселков, стимулируя местный бизнес и сельский туризм.