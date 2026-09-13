Золотой Cadillac продали за 1 275 000 долларов: это мировой аукционный рекорд

Как сообщает Motor1, уникальный Cadillac Elegante 1953 продали за 1,275 миллиона долларов на аукционе Kruse Auctions Auburn. Это самая высокая сумма, которую когда-либо платили за автомобиль Cadillac на публичном аукционе.

Cadillac, которого не должно быть

Elegante создавалась не как обычная серийная модель. Это был фактически экспериментальный гран-турер на шасси Cadillac Series 62, для которого итальянское кузовное ателье Carrozzeria Motto вручную изготовило совершенно новый кузов.

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Над проектом работал известный дизайнер Альбрехт фон Герц, позже создавший BMW 507. Причем Elegante являлся одним из его ранних автомобильных проектов.

На изготовление кузова Carrozzeria Motto ушло около 30 месяцев. Стоимость автомобиля в то время оценивалась примерно в 30 тысяч долларов, что было огромной суммой для начала 1950-х.

На фоне таких машин даже обычный Cadillac тех лет сегодня смотрится почти как массовая модель. Например, Cadillac Coupe de Ville 1959 года, который в свое время продавали в Киеве за 150 тысяч долларов, сейчас считается редким коллекционным автомобилем. Но Elegante находится совсем в другой лиге.

24-каратное золото и салон как во дворце

Кузов автомобиля выкрашен в жемчужно-белый цвет, а крыша имеет золотистое покрытие. Отдельные декоративные элементы выполнены с использованием 24-каратного золота.

В салоне использовали бордовую итальянскую кожу. Особенно эффектно смотрится руль из прозрачного люцита, внутри которого установлена подсвеченная медаль с изображением святого Христофора.

Для американского автомобиля начала 1950-х это выглядело очень экстравагантно. Собственно, именно за такими автомобилями сегодня охотятся коллекционеры, готовые платить сотни тысяч долларов.

В Auto24 уже писали о другом редком Cadillac той эпохи. Cadillac Fleetwood Brougham 1976 года тоже выставляли на аукцион, хотя его историческая и коллекционная ценность, конечно, не сравнима с уникальным Elegante.

Под капотом – большой V8

Elegante получил 5,4-литровый атмосферный V8 с верхнеклапанной конструкцией. Его мощность составляла около 210 лошадиных сил.

Но этот автомобиль создавали не для гонки. Основной идеей было роскошное путешествие на большие расстояния, поэтому гораздо важнее динамики были комфорт, дизайн и эффектное появление перед гостиницей или рестораном.

Крыша автомобиля также была необычной. У него была сложная жесткая конструкция с электрогидравлическим приводом.

Дебют на автосалоне, который мог сменить историю

В первый раз Cadillac Elegante показали публике на Нью-Йоркском международном автосалоне в 1955 году. Тогда планировалось создать серию примерно из десяти таких автомобилей.

Но дальше концепции дело не пошло. В результате Elegante остался фактически единственным в своем роде автомобилем.

Именно эта исключительность сегодня делает его столь дорогостоящим. Коллекционеры могут найти хорошо сохранившийся старый Cadillac, но приобрести еще один Elegante просто невозможно.

Машину пришлось восстанавливать 16 лет

История автомобиля не была безоблачной. в свое время он пострадал от урагана Эндрю, после чего нуждался в масштабном восстановлении.

Реставрация длилась 16 лет и завершилась только в 2014 году. После этого автомобиль снова вернулся к жизни и сохранил значительную часть своей оригинальной истории.

Теперь на одометре Elegante всего 4331 миля, то есть примерно 6970 километров. Покупателю также передали документально подтвержденную историю реставрации и владения автомобилем.

Предыдущий рекорд Cadillac тоже принадлежал очень редкой машине.

До продажи Elegante рекорд для Cadillac на публичном аукционе составил 940 тысяч долларов. Такую сумму в 2023 году заплатили за Cadillac V16 Fleetwood Aerodynamic Coupe в 1934 году.

Теперь планка поднялась еще на 335 тысяч долларов.

Для Cadillac это особенно показательный результат. Бренд традиционно ассоциируется с американской роскошью, большими V8 и автомобилями президентов и знаменитостей. Например, Auto24 рассказывал о бронированном Cadillac Fleetwood Brougham, который создали для президента США Билла Клинтона.

А еще раньше на торги выставляли Cadillac Town Sedan 1928 года, принадлежавший Аль Капоне. Эти автомобили имеют совершенно разные истории, но объединяет их одно – сегодня это уже не просто транспорт, а часть автомобильной истории.

В случае с Elegante ситуация еще более интересная. Это не просто старый Cadillac с хорошей историей, а фактически единственный экземпляр, созданный как автомобиль класса "one-off". И теперь он официально стал самым дорогим Cadillac, который когда-либо продавали на публичном аукционе.