Звезда Формулы-1 Льюис Хэмилтон приобрел Ferrari F40, о котором мечтал годами

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Ferrari F40
Гонщик Scuderia Ferrari показал в Instagram фотографии приобретенного суперкара, проходящего реставрацию на заводе Ferrari в Маранелло. По сообщениям, автомобиль более 30 лет находился в гараже и практически не использовался.
Судя по фотографиям, реставрация оказалась масштабной. Автомобиль не просто получил косметическое обновление: специалисты Ferrari производят комплексное восстановление и повторный ввод F40 в эксплуатацию. В общей сложности было изготовлено чуть более 1300 таких автомобилей. Модель также имеет особое историческое значение, поскольку стала последней Ferrari, лично одобренной основателем компании Энцо Феррари.
Хэмилтон давно хотел именно F40
Об отношении Хэмилтона к Ferrari F40 стало известно еще после его перехода в "Скудерию". В январе 2025 года, когда гонщик официально начал работу с Ferrari, одно из первых его публичных фото было сделано именно рядом с F40 в Маранелло.
Вскоре после этого Хэмилтон рассказал, что хотел бы принять участие в создании современной интерпретации легендарного суперкара. Для такого проекта он даже предложил название F44, связанное с его гоночным номером.
"Одна из вещей, которую я действительно хочу сделать, это создать Ferrari. Я хочу сделать F44. Базовую версию F40 с рычагом переключения передач. Именно над этим я собираюсь работать следующие несколько лет". Пока такой проект остается лишь идеей, Хэмилтон получил возможность владеть оригинальным F40. После реставрации в Маранелло автомобиль должен вернуться в эксплуатацию в своем историческом виде.
сколько стоит Ferrari F40
- Стоимость приобретенного Хэмилтоном автомобиля не разглашается. В то же время, цены на хорошо сохранившиеся Ferrari F40 в последние годы достигают нескольких миллионов евро.
- Для сравнения, в апреле RM Sotheby's продал Ferrari F40 1989 года выпуска с пробегом всего 1799 км за 4,3 миллиона евро. Автомобиль имел оригинальный 2,9-литровый V8 двигатель с двойным турбонаддувом и механическую коробку передач.
- В дорожной версии он развивал около 478 лошадиных сил, а конструкция суперкара была максимально ориентирована на понижение массы и обеспечение высокой динамики.