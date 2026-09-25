Європейці почали масово купувати нові електромобілі: динаміка понад 60%

У серпні 2026 року ринок нових легкових автомобілів у Європейському Союзі зріс на 4,5% у річному обчисленні — до 708,2 тисячі машин. За даними ACEA, найбільше зростання продемонстрував сегмент електромобілів.

За інформацією Укравтопрому, у серпні в ЄС зареєстрували:

гібриди (HEV) — 234 980 автомобілів (+2,2%);

електромобілі (BEV) — 196 486 (+62,7%);

бензинові автомобілі — 133 816 (-24,6%);

плагін-гібриди (PHEV) — 78 426 (+10,8%);

дизельні автомобілі — 45 403 (-23,8%);

інші силові установки — 19 100 (-0,3%).

Таким чином, електромобілі стали сегментом із найвищою динамікою зростання: їхні реєстрації за рік збільшилися на 62,7%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас попит на автомобілі з традиційними бензиновими та дизельними двигунами продовжує скорочуватися. У серпні кількість нових бензинових машин зменшилася на 24,6%, а дизельних — на 23,8%.

Загалом за січень–серпень 2026 року в країнах ЄС зареєстрували понад 7,5 млн нових легкових автомобілів. Це на 5,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.