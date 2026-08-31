Ринок преміальних SUV з пробігом в Україні зріс на 31%: які моделі обирають

Audi Q7
За даними Укравтопорому порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на преміальні SUV з пробігом зріс на 31%. Середній вік автомобілів у цьому сегменті становив 7,7 року.
Audi Q7 — беззаперечний лідер
Найбільшим попитом серед українців користувалася Audi Q7. За сім місяців було придбано 1955 таких автомобілів, що суттєво більше, ніж у найближчих конкурентів.
Друге місце посіла BMW X7 із результатом 369 автомобілів. Третім став Range Rover, який обрали 228 покупців.
До першої п’ятірки також увійшли Mercedes-Benz GLS — 210 авто та Mercedes-Benz GL — 159 автомобілів.
ТОП-10 преміальних SUV з пробігом
- Audi Q7 — 1955 авто;
- BMW X7 — 369;
- Land Rover Range Rover — 228;
- Mercedes-Benz GLS — 210;
- Mercedes-Benz GL — 159;
- Mercedes-Benz EQS SUV — 50;
- Mercedes-Benz EQE SUV — 49;
- BMW XM — 28;
- Lincoln Navigator — 25;
- Maserati Levante — 21.
Примітно, що до рейтингу потрапили не лише моделі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння, а й електричні преміальні SUV — Mercedes-Benz EQS SUV та EQE SUV.
Загалом статистика свідчить про помітне зростання інтересу українців до дорогих кросоверів із пробігом. При цьому Audi Q7 залишається беззаперечним фаворитом у цьому сегменті.