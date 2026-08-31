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Ринок преміальних SUV з пробігом в Україні зріс на 31%: які моделі обирають

Українці дедалі частіше купують вживані преміальні кросовери, імпортовані з-за кордону. За сім місяців 2026 року в Україні придбали майже 3,2 тисячі таких автомобілів.
Ринок преміальних SUV зріс на 31%: які моделі обирають

Audi Q7

Євген Гудущан
logo31 серпня, 11:40
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За даними Укравтопорому порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на преміальні SUV з пробігом зріс на 31%. Середній вік автомобілів у цьому сегменті становив 7,7 року.

Audi Q7 — беззаперечний лідер

Найбільшим попитом серед українців користувалася Audi Q7. За сім місяців було придбано 1955 таких автомобілів, що суттєво більше, ніж у найближчих конкурентів.

Друге місце посіла BMW X7 із результатом 369 автомобілів. Третім став Range Rover, який обрали 228 покупців.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

До першої п’ятірки також увійшли Mercedes-Benz GLS — 210 авто та Mercedes-Benz GL — 159 автомобілів.

ТОП-10 преміальних SUV з пробігом

  1. Audi Q7 — 1955 авто;
  2. BMW X7 — 369;
  3. Land Rover Range Rover — 228;
  4. Mercedes-Benz GLS — 210;
  5. Mercedes-Benz GL — 159;
  6. Mercedes-Benz EQS SUV — 50;
  7. Mercedes-Benz EQE SUV — 49;
  8. BMW XM — 28;
  9. Lincoln Navigator — 25;
  10. Maserati Levante — 21.

Примітно, що до рейтингу потрапили не лише моделі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння, а й електричні преміальні SUV — Mercedes-Benz EQS SUV та EQE SUV.

Загалом статистика свідчить про помітне зростання інтересу українців до дорогих кросоверів із пробігом. При цьому Audi Q7 залишається беззаперечним фаворитом у цьому сегменті.

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