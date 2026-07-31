Салон базового Mercedes-Benz GLA виявився доволі скромним: скільки просять за додаткові екрани

Цифрова приладова панель та центральний сенсорний екран є стандартним оснащенням для всієї лінійки GLA. Проте, окремий 14-дюймовий дисплей для переднього пасажира відсутній у базових версіях. Замість нього пасажирську зону передньої панелі заповнює глянцева чорна декоративна вставка із візерунком з трикутних зірок Mercedes-Benz, що мають функцію підсвічування, зазначає Carscoops.

Відсутність пасажирського екрана в базовому виконанні стосується не лише стартової версії GLA 200 потужністю 165 кВт (224 к.с.), а й потужніших модифікацій: GLA 250+ на 200 кВт (272 к.с.) та GLA 350 4MATIC на 260 кВт (354 к.с.). Передбачається, що пасажирський дисплей може увійти до стандартного оснащення лише флагманської спортивної версії AMG, поява якої очікується пізніше.

Реальна вартість опції MBUX Superscreen у конфігураторі

У німецькому конфігураторі бренду опція MBUX Superscreen оцінена у 1 160,25 євро. Проте отримати її окремо неможливо, оскільки система вимагає обов'язкового замовлення додаткових пакетів оснащення. При виборі пасажирського екрана конфігуратор додає трирічний пакет цифрових розваг вартістю 226,10 євро, а також обов'язковий пакет Advanced Plus за 2 796,50 євро.

Останній включає розширений перелік оснащення, зокрема підігрів сидінь, регулювання поперекового підпору в чотирьох напрямках, бездротову зарядку для смартфона та контурне атмосферне підсвічування салону. Таким чином підсумкова вартість встановлення MBUX Superscreen зростає до 4 182,85 євро.

Функціонал пасажирського дисплея та системи безпеки

Пасажирський екран дозволяє переглядати відеоконтент із виведенням звуку на навушники або на загальну аудіосистему автомобіля. Для запобігання відволіканню водія передбачено систему відстеження погляду. Якщо водій дивиться на екран пасажира понад дві секунди під час руху, відтворення зображення автоматично блокується.

За відсутності пасажира на сидінні водій має можливість обирати графічні фонові заставки для екрана. Водночас стандартна декоративна панель із підсвіченими зірками залишається базовою альтернативою для тих покупців, які відмовляться від вибору повного комплекту мультимедійних дисплеїв.