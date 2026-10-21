Самокатників нарешті приборкають: у Києві готують нові правила для легкого електротранспорту

Як повідомляє Департамент суспільних комунікацій КМДА, розробкою відповідного документа займається транспортний підрозділ адміністрації, а його фінальна підготовка триватиме до кінця 2026 року. Наразі це лише проєкт, що потребує доопрацювання та врахування інтересів як пішоходів, так і водіїв.

Головна мета ініціативи полягає у чіткому впорядкуванні руху та паркування альтернативних засобів пересування. Під дію нових норм підпадатимуть прокатні велосипеди, популярні низькошвидкісні електроскутери та персональні електросамокати.

Як вплинути на нові правила

Чиновники дають киянам рівно один місяць із дня оприлюднення проєкту, щоб внести свої зауваження. Долучитися до процесу можуть як звичайні містяни, так і юридичні особи чи профільні об'єднання.

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Ознайомитися з повним текстом документа можна на офіційному порталі за посиланням https://kyivcity.gov.ua. Свої пропозиції та правки влада просить надсилати на електронну пошту: transport@kyivcity.gov.ua.

Зростання кількості мікромобільного транспорту давно потребує адекватного регулювання. Впорядкований рух дозволить раціональніше використовувати міську інфраструктуру та зменшить кількість конфліктних ситуацій на дорогах і тротуарах столиці.