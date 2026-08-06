Саморобний пікап на базі BMW M4 продали дорожче за новий M4 Competition

BMW ніколи не випускала серійні пікапи на базі моделей M3 або M4, хоча компанія неодноразово створювала подібні концепти та службові прототипи. Саме тому каліфорнійська компанія DinMann вирішила реалізувати власний проєкт, перетворивши купе BMW M4 Competition в кузові G82 на повноцінний пікап, пише Carscoops.

Модифікований автомобіль нещодавно був проданий на аукціоні Bring A Trailer за 93 000 доларів. Для порівняння, базовий BMW M4 у США коштує від 82 200 доларів, M4 Competition – від 86 600 доларів, а повнопривідний M4 Competition xDrive 2026 року – від 91 700 доларів. За інформацією продавця, автомобіль проїхав близько 12 875 км та перебуває у відмінному технічному стані.

Проєкт створили всього за шість тижнів

Пікап, який отримав неофіційну назву M4 Maloo, дебютував на виставці SEMA 2022. На його створення DinMann надихнули історичний BMW E30 M3 Ute та експериментальний BMW E92 M3 Pickup, який свого часу компанія побудувала як першоквітневий проєкт.

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Для переобладнання було придбано абсолютно новий BMW M4 Competition xDrive 2022 року. Інженери зрізали задню частину даху, виготовили власну вантажну платформу, встановили сталевий трубчастий підрамник, посилили задні стійки кузова та інтегрували нові задні дверцята із карбоновою вставкою. Спочатку автомобіль мав яскраву синю вінілову плівку, але зараз демонструє заводський сірий колір Brooklyn Gray.

Карбоновий обвіс і доопрацьований двигун

Крім нового кузова, пікап отримав розширений аеродинамічний пакет із вуглепластику. До нього входять передній сплітер, розширені крила, бічні пороги, укорочений карбоновий дах і задній дифузор.

Автомобіль також оснащений заниженою підвіскою, кованими колесами M Performance діаметром 19 дюймів спереду та 20 дюймів ззаду, а також гальмівною системою M Compound. Салон розрахований лише на двох пасажирів, але зберіг карбонові спортивні сидіння та отримав численні декоративні елементи з вуглепластику.

Під капотом встановлений 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун S58, який отримав нові турбіни, карбоновий впуск, модернізовану вихлопну систему та перепрограмований блок керування. Точну потужність автори проєкту не розкривають, однак вона перевищує 510 к.с. стандартного BMW M4 Competition. Систему повного приводу xDrive, що працює у парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач, було збережено.

Автомобіль може незабаром знову з'явитися у продажу

За даними Bring A Trailer, покупцем незвичайного пікапа стала компанія Carrio Motor Cars із Флориди, яка спеціалізується на продажу екзотичних автомобілів. Тож не виключено, що найближчим часом унікальний BMW M4 Maloo знову виставлять на продаж – уже за ще вищою ціною.