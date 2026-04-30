Виробник офіційно повертає культову кабіну Longline. Тепер уже як стандартне серійне заводське рішення для далекобійних перевезень. В штаб-квартирі шведського бренду сьогодні оголосили про старт виробництва нової преміальної кабіни.

Як йдеться в релізі виробника, кабіна має збільшений житловий простір. Окрім того, вона тепер модульна, що створює можливості глибокої персоналізації.

Читайте також Дві Scania перетворили на шикарні кабінети на колесах: фото, відео

Про високу кабіну з власного досвіду

Нова Longline створена на базі високої кабіни серії S та CrewCab. У Scania називають її унікальним продуктом, адже жоден інший автовиробник наразі не пропонує подібну кабіну безпосередньо із заводу.

Свого часу автор цих рядків у ході організованого "Сканією" закордонного престуру тестував магістральний тягач з високою кабіною S-Series та їй подібних. Звісно, висота від підлоги до стелі вразили.

У салоні цієї Scania від маківки моєї голови до стелі ще ген-ген скільки, навіть людині двометровї статури буде зручно. Фото: Валентин Ожго

Під час зупинок та відпочинку вставав із-за керма і спеціально тестував висоту. Стояв у кабіні у повний ріст. При моїх 176 сантиметрах це було не складно – висота дозволяла, простору вистачало.

Читайте також Volvo чи Scania: хто лідер на ринку?

А ось, щоб відкрити зсередини шторку вікна у даху кабіни, довелося ставати навшпиньки. Лише з такої позиції це можна було зробити, що свідчить про велетенський просторий салон. Нині він буде ще кращим.

З моїм середнім зростом у цій велетенській кабіні почувався маленьким гномом, шторку вікна у даху довелося відсувати навшпиньки, але в управлінні на автодорозі Scania була покірною. Фото: Валентин Ожго



Акцент – на комфорт водія

Нинішня модель розроблена як платформа-конструктор: клієнти зможуть самостійно адаптувати внутрішній простір під свої потреби - від класичного спальника до відкритого житлового модуля з додатковими системами зберігання.

У компанії прямо заявляють: Longline створювали як відповідь на дефіцит водіїв у Європі. Збільшений простір і комфорт мають допомогти перевізникам залучати та утримувати персонал.

Читайте також 35-метрові автопотяги з двома причепами стають звичними у Європі

Кабіна матиме:

внутрішню висоту понад 2 метри;

версії довжиною 28 та 31;

високий дах;

можливість індивідуального оформлення салону та кузова.

Кабіни вписуються у євростандарт

У редакції Авто24 вирішили відразу уточнити: згадані вище цифри 28 та 31 вказують на довжину модуля кабіни в дециметрах (2,8 м та 3,1 м відповідно:

версія 28 – кабіна, подовжена на 80 см порівняно зі стандартною моделлю CR20;

– кабіна, подовжена на 80 см порівняно зі стандартною моделлю CR20; версія 31 – кабіна, подовжена на 110 см відносно стандартної.

Поява кабін в таких розмірах стала можливою завдяки новим нормам ЄС щодо збільшених габаритів транспортних засобів (IVD), які дозволяють подовжувати кабіни для покращення аеродинаміки та комфорту водія без втрати корисної довжини вантажного відсіку.

Читайте також Велосипедист проскочив між двома вантажівками, що рухалися: відео

Scania також запропонує заводські преміальні варіанти фарбування у співпраці зі шведськими майстернями, щоб скоротити час між постачанням та виходом машини на маршрут.

Кабіна Longline стала глибшою, вищою, що не порушує європейські норми IVD але в ширині вона така сама. Фото: Scania

Про безпеку та ергономіку водія не забули

Поки в новій кабіні стоять класичні дзеркала заднього огляду, але невдовзі від такого атрибуту безпеки відмовляться. Замість них встановлять систему камер. Вони практично мінімізують сліпі зони (див. відео внизу).

На деяких версіях магістральних тягачів вже тестується та експлуатується рішення Scania Long Haulage Camera Solution – це система камер для вантажівок, розроблена для покращення видимості та безпеки під час подорожей на далекі відстані. Вона допомагає водіям виявляти небезпеки, покращувати водіння в умовах дорожнього руху та складному середовищі.

Читайте також Шведи розпочали серійний випуск армійського тягача Scania

Виробництво та старт продажів

Кабіни вироблятимуть у шведському Лаксо, а шасі – у Седертельє. Проєкт з розробки Longline стартував ще у 2022 році, а тепер переходить у фазу серійного виробництва.

Продажі новинки вже стартували у квітні 2026 року, а перші відвантаження клієнтам очікуються восени.

Чому це важливо

Longline – це не просто нова кабіна, а повернення концепції "будинку на колесах" у сучасному виконанні.

"Це природний розвиток концепції, яку давно цінують клієнти. З Longline ми поєднуємо спадщину із сучасною індустріалізацією та пропонуємо платформу, яку можна адаптувати до індивідуальних потреб, – зазначив керівник відділу вантажівок Scania Ларс Густафссон.

Після змін у європейському законодавстві щодо габаритів вантажівок виробники отримали можливість створювати довші та комфортніші тягачі.

Scania робить ставку саме на цей сегмент – преміальні магістральні вантажівки для далеких рейсів, де комфорт водія стає вже не опцією, а конкурентною перевагою.