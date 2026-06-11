Scania покаже захищену кабіну та гібрид, який вироблятиме електроенергію

На оборонну виставку виробник вантажівок Scania йде з гаслом "Створено для роботи, створено для доставки". В тематичних розділах експозиції – захищена мобільність, бойова потужність, модульні логістичні рішення, енергетичні рішення та інтегрована логістична підтримка.

Про це йдеться у розісланому релізі Scania та на її офіційному сайті, де також представлено кілька світлин техніки.

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На подіум запрошені…

Експозиція готується масштабною. На стенді компанії буде представлено сім зразків техніки, серед яких тягач для перевезення важкої техніки з кабіною CrewCab, повнопривідний автомобіль 8x4/4 із системою протиповітряної оборони, гібридний автомобіль 4x4 з можливістю живлення зовнішнього обладнання, багатоцільова логістична вантажівка 8x8, електромобіль, а також концепція нової модульної захищеної кабіни Scania.

Експозицію доповнить лінійка силових агрегатів: 13-літровий рядний двигун нового покоління, 16-літровий двигун V8 та електрична силова установка для гібридних і повністю електричних транспортних засобів.

Кабіна в захисті стане надійним бункером

Однією з головних прем’єр стане модульна захищена кабіна Scania. Вона створена на основі модульної платформи компанії та поєднує високий рівень захисту екіпажу з мобільністю, ергономікою та експлуатаційною ефективністю.

Це тільки частина майбутньої експозиції на оборонній виставці. Фото: Scania

Рішення розроблене для роботи в умовах складної місцевості, несприятливої погоди та цілодобових операцій, забезпечуючи водію належну оглядовість, контроль і комфорт.

Щоправда, в деталі бронювання кузова, вікон, використаних матеріалів, їх стійкості до вогневого ураження стрілецької зброї, уламків мін чи снарядів нічого не сказано.

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Також не озвучено про внутрішню побудову салону.

Гібрид популярність не втрачає

Центральне місце в експозиції також посідає гібридна вантажівка Scania, яка демонструє нові можливості електрифікації для оборонного сектору. Автомобіль здатний забезпечувати безшумне виробництво електроенергії для зовнішніх систем і обладнання, зменшуючи потребу у використанні дизельних генераторів та підвищуючи автономність підрозділів у польових умовах.