Scout отримала вже понад 200 тисяч замовлень: з яких авто масово пересідають водії

Як повідомляє видання Motor1, під час спеціальної презентації на заводі у Південній Кароліні представники автовиробника розкрили цікаві дані про свою майбутню клієнтську базу. Перші прототипи вже проходять випробування, а серійне виробництво стартує у 2027 році.

Хто обирає позашляховик Traveler

Аналітика Scout показує, що найбільший інтерес до закритої моделі Traveler виявляють поточні власники Ford Bronco. Одразу за ними йдуть фанати класичного Jeep Wrangler, що цілком логічно, адже новинка є їхнім прямим конкурентом на бездоріжжі. Проте далі список дивує нетиповим розкидом вподобань.

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На третьому місці опинилися власники пікапів Ford F-150, а шосту та сьому сходинки несподівано посіли водії електричних Tesla Model Y та Model 3 відповідно. До десятки лідерів також увійшли власники Rivian R1T та Toyota Tundra, які шукають свіжий погляд на утилітарний транспорт.

З чого пересідають на пікап Terra

Ситуація з попередніми замовленнями на пікап Terra виглядає ще більш показовою. Тут беззаперечне лідерство тримають власники Ford F-150 та Bronco, залишаючи Jeep Wrangler на третій позиції.

Цікаво, що водії Tesla знову опинилися в топі – власники Model Y посіли четверте місце серед охочих придбати новий пікап. Трохи нижче в рейтингу розташувалися господарі Jeep Gladiator, Ford Maverick та Toyota Tacoma.

Звісно, не всі 212 тисяч бронювань гарантовано перетворяться на реальні покупки, коли перші товарні машини зійдуть з конвеєра у 2028 році. Однак така рання статистика чітко демонструє, що Scout вдалося намацати слабкі місця конкурентів та привернути увагу дуже різної аудиторії – від суворих джиперів до гіків на електрокарах.