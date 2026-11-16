Секретний BMW M7 на "механіці": баварці вперше показали розкішний седан, який ховали 30 років

Як повідомляє видання Motor1, автомобіль починав своє життя як звичайний 740i, але згодом отримав серйозний механічний апгрейд. Інженери встановили під капот 4,9-літровий атмосферний двигун S62 на 400 кінських сил, який працює в парі з шестиступеневою механічною коробкою передач.

Вся ця потужність передається виключно на задні колеса, що робить цей великий седан справжнім генератором адреналіну. Максимальна швидкість прототипу становить 250 кілометрів на годину, що повністю відповідає показникам тодішньої M5 у кузові E39.

Звісно, розкішний флагман не назвеш пушинкою, адже його вага сягає 1875 кілограмів. Проте поєднання потужного V8 та трьох педалей у такому масивному кузові звучить як ідеальний рецепт для дуже емоційної їзди.

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Стриманий дизайн та загадка скасування

Найцікавіше те, що зовні цей автомобіль майже не видає свого спортивного характеру. Тут немає агресивних бамперів чи величезних повітрозабірників, а головними підказками слугують лише темні диски BBS та чотири патрубки вихлопної системи.

У салоні панує класична розкіш з чорно-бежевою шкірою, яку розбавляє спортивне кермо та важіль механічної коробки. А на задньому ряду зберігся чудовий артефакт тієї епохи – вбудований телефон у центральній консолі.

Офіційно компанія BMW не пояснює причини скасування. "Можливо, бізнес-кейс виявився недостатньо переконливим на фоні існуючих моделей", – припускають оглядачі. Тодішній 750i з могутнім V12 вже закривав потреби багатих клієнтів, а M5 пропонувала аналогічну динаміку в легшому форматі.

Божевільні експерименти з V16

Якщо ви думаєте, що M7 був найсміливішим проєктом баварців, то варто згадати про монструозний Goldfish кінця вісімдесятих. Тоді інженери примудрилися втиснути у кузов E32 величезний 6,7-літровий двигун V16 на 402 кінські сили.

Через гігантські розміри мотора під капотом просто не залишилося місця для системи охолодження. Тому радіатори довелося перенести в багажник, а на задніх крилах з'явилися характерні зябра повітрозабірників.

У 1990 році з'явився другий прототип V16, який отримав більш традиційний кузов без величезних ковшів ззаду та працював з п'ятиступінчастим автоматом. На жаль, жоден із цих шістнадцятициліндрових гігантів так і не дістався конвеєра через жорсткі екологічні норми.

Багаті архіви баварців