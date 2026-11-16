Сенсори дістали водіїв: у BMW натякнули на повернення фізичних кнопок у нових авто

Як зазнчає Motor1, керівництво BMW роками систематично очищало панелі приладів від механічних елементів, аргументуючи це сучасним дизайном та зручністю голосових команд. Проте зараз компанія уважно вивчає відгуки покупців і залишає двері відкритими для класичної ергономіки в майбутніх моделях.

Перехід до цифрового управління не був випадковим. Дизайнери бренду вважали, що перенесення всіх налаштувань в інформаційно-розважальну систему робить салон візуально чистішим та дає більше свободи в компонуванні передньої панелі.

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Раніше генеральний директор BMW Group Australia Вікрам Павах пояснював виданню CarExpert, що молоді клієнти віком до 45 років звикли до багатозадачності та легко взаємодіють із сенсорами. На думку компанії, водії хочуть вирішувати завдання швидко, і тицяти в екран або розмовляти з машиною стало для них цілком природним процесом.

Чому сенсори не завжди кращі

Однак далеко не всі автомобілісти вважають заміну кнопок на дисплеї реальним прогресом. Налаштування базових функцій через екран вимагає відволікання уваги від дороги, тоді як м'язова пам'ять дозволяє натиснути фізичну клавішу наосліп.

Менеджерка з цифрових технологій для майбутніх моделей Neue Klasse Клаудія Майєр у коментарі Carsales підтвердила, що побажання клієнтів можуть вплинути на архітектуру майбутніх салонів. "Якщо буде високий попит на конкретні речі, ми обов'язково звернемо на це увагу", – зазначила вона.

Звісно, ніхто не обіцяє повернути розсип перемикачів у стилі культової BMW 3 Series у кузові E46. Проте Майєр натякнула, що першими кандидатами на повернення можуть стати блок управління клімат-контролем та клавіші на кермі.

Ціна питання

Головною перепоною для повернення класичної ергономіки залишається фінансовий аспект. Встановлення одного стандартизованого дисплея на весь модельний ряд обходиться виробнику значно дешевше, ніж розробка проводки та інтеграція окремих фізичних кнопок. Для компанії, яка продає понад два мільйони автомобілів щороку, економія на перемикачах виливається у величезні суми. Тому керівництву в Мюнхені доведеться вирішувати, чи виправдають задоволені клієнти додаткові виробничі витрати.

Загальний тренд