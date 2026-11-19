Як повідомляє видання Motor1, генеральний директор компанії Ола Келленіус під час спілкування з користувачами платформи Reddit зробив несподівану заяву щодо дизайну сучасних інтер'єрів. За його словами, сліпа гонка за цифровими технологіями змусила бренд зайти надто далеко, пожертвувавши елементарним комфортом за кермом.

Він пояснив, що перехід на суцільні тачскріни диктувався загальними трендами індустрії. Екрани давали розробникам гнучкість, дозволяючи легко додавати нові функції та оновлювати мультимедіа повітрям.

"Ми просто йшли в ногу з часом, адже цифровізація стала глобальним трендом, який і підштовхнув нас до інтеграції максимальної кількості опцій у дисплеї", – зазначив очільник Mercedes-Benz.

Проте зворотний зв'язок від клієнтів виявився однозначним: водії хочуть натискати реальні клавіші, а не блукати в меню клімат-контролю на ходу. Келленіус і сам зізнався, що традиційні перемикачі часто виграють в ергономіці, додавши, що особисто обожнює зручні ролики та тумблери на кермі.

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Які моделі отримають кнопки?

У Штутгарті вже почали виправляти ситуацію. Класичні елементи управління повертаються в оновлені та нові генерації популярних кросоверів GLS і GLE, а також у флагманський S-Class. Електрична лінійка теж не залишилася осторонь. Фізичні клавіші з'являться в салонах батарейних GLC EV та GLB EV, а згодом цю практику поширять і на інші майбутні новинки бренду.

"Просто повернути час назад – це не вихід, адже нові способи взаємодії з машиною мають розвиватися, але нам потрібен правильний баланс", – підкреслив Келленіус, натякаючи, що великі цифрові панелі нікуди не зникнуть, але їх розвантажать від базових функцій.

Глобальний тренд на класику