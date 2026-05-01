Шахраї заробляли мільйони на авто для ЗСУ: організатора повернули в Україну

Шахраї продавали неіснуючі машини з Європи, прикриваючись волонтерами та благодійними фондами. За даними Нацполіції, схема діяла з початку повномасштабного вторгнення.

Учасники злочинної організації масово публікували в інтернеті оголошення про продаж і доставку автомобілів із Європи за помітно нижчими цінами, ніж на ринку.

Для переконливості вони використовували вигадані особисті дані та представлялися митними брокерами, перевізниками, волонтерами й навіть співробітниками благодійних організацій. Найчастіше шахраї прикривалися іменем фонду Сергія Притули.

Як працювала схема

Основною ціллю шахраїв були військові, які шукали транспорт для своїх підрозділів. Після контакту з "продавцем" потерпілий перераховував передплату за авто, яке нібито вже перебувало в Європі та готувалося до доставки в Україну.

Ховався в Естонії, але на запит української сторони прибалти відразу ж провели арешт підозрюваного й підготували до екстрадиції. Фото: Нацполіція України

Після отримання коштів аферисти просили надіслати документи та записати відеоподяку – нібито для звітності перед благодійниками чи партнерами. Згодом зв’язок із продавцем обривався: автомобіль покупець не отримував, а гроші зникали.

Відео використовували для нових жертв

Записані військовими відеоподяки шахраї використовували повторно - щоб створити враження реальної роботи та переконати інших покупців у "надійності" постачальників.

"Завдяки таким відео аферистам вдавалося входити в довіру до нових потерпілих. За попередніми оцінками, щомісячні збитки військових перевищували 5 мільйонів гривень, – зазначили у поліції.

Організатора повернули в Україну

Розробником схеми виявився громадянин України, який раніше вже мав проблеми із законом за кордоном та фігурував у кримінальних провадженнях про шахрайство в Україні.

Після встановлення його місцеперебування в Естонії чоловіка затримали. У межах процедури екстрадиції, за координації Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, його передали українським правоохоронцям. Вчора його уже доставили в Україну.