Шалений ажіотаж у Хорватії: 17 тисяч водіїв обвалили сайт заради субсидії на електромобіль

Як повідомляє видання Autoviny, Хорватський фонд захисту навколишнього середовища та енергоефективності був змушений повністю зупинити прийом анкет вже опівдні 5 листопада. Величезному напливу користувачів передували численні перенесення термінів запуску урядового порталу eFZOEU.

Одразу після офіційного старту система не витримала навантаження та почала зависати на етапах завантаження документів і перевірки особи. Оскільки програма працює за принципом "швидкого пальця", де час подачі має вирішальне значення, технічні збої неабияк попсували нерви заявникам.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

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Офіційна статистика вражає: до 12:00 надійшло 17 759 звернень, з яких майже 17 тисяч стосувалися саме повноцінних електрокарів. Інші заявки припали на електричні мопеди, квадроцикли та трицикли.

Математика не на користь водіїв

Максимальна сума компенсації на одну особу може сягати 9 000 євро, залежно від категорії та прайсу обраного транспорту. Якщо розділити загальний бюджет у 20 мільйонів євро на максимальну виплату, виявиться, що грошей вистачить орієнтовно на 2200 щасливчиків.

"Факт успішної реєстрації не гарантує отримання коштів. Реальне схвалення фінансування залежатиме від формальної повноти поданої документації та обов'язкового характеру пропозицій від дилерів, – пояснили у відомстві.

Переважна більшість автомобілістів так і не побачить цих грошей, якщо уряд терміново не збільшить фінансування. Наразі всім учасникам залишається лише чекати на остаточні результати перевірки.

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Бюджетний хіт сезону

Абсолютним фаворитом серед хорватських водіїв став французький хетчбек Renault Twingo, який збирають на заводі Revoz у сусідній Словенії. На цю доступну модель припало близько 7000 заявок, що становить майже 40 відсотків від загальної кількості.

Такий вибір цілком логічний, адже місцеві покупці полюють саме на недорогі електромобілі. Завдяки державній субсидії такі машини повністю втрачають свою цінову невигідність порівняно з класичними авто на внутрішньому згорянні.

Нагадаємо, що подібний ажіотаж у Хорватії трапляється не вперше. У березні цього року фонд виділив 3,2 мільйона євро з попередніх резервів, і тоді весь бюджет розібрали всього за шість хвилин.