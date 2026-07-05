Шарль Леклер виграв Гран-прі Великої Британії: драма для Mercedes та тріумф Ferrari

У межах суботнього спринту Андреа Кімі Антонеллі в якісній та безкомпромісній боротьбі зумів перевершити переможця спринт-кваліфікації Льюїса Хемілтона й виграв короткий заїзд. Свій високий темп італійський пілот підтвердив і в основній кваліфікації до недільного Гран-прі. Він виявився швидшим за Ferrari Шарля Леклера, завоювавши поул-позішн.

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Невдалий старт лідера та перші інциденти

На прогрівочне коло Гран-прі вийшли всі 22 пілоти, проте проблеми почалися ще до стартового сигналу світлофорів. Фернандо Алонсо був змушений заїхати в бокси через технічні негаразди, хоча згодом повернувся на трек. Сам старт гонки виявився невдалим для володаря поулу.

Обидва боліди Ferrari зорієнтувалися краще та випередили Андреа Кімі Антонеллі на перших метрах дистанції. У глибині пелетону також не обійшлося без інцидентів: стався жорсткий контакт між машинами Алекса Албона (Williams) та Олівера Бермана (Haas). За цей інцидент судді покарали Албона 10-секундним штрафом, а австралієць Оскар Піастрі зламав переднє антикрило на своєму McLaren і був змушений поїхати на незапланований піт-стоп.

На 8-му колі стюарди виписали штраф Льюїсу Хемілтону – семиразовий чемпіон світу припустився помилки та здійснив фальшстарт. Проте Антонеллі швидко оговтався після невдалого старту і вже на 11-му колі з легкістю обігнав британця. На 17-му колі Макс Ферстаппен пройшов Джорджа Рассела в боротьбі за четверту позицію і вирішив змінити стратегію.

Тактична боротьба та хвиля андеркатів

Оскільки гоночна стратегія передбачала лише один обов'язковий піт-стоп, команди дуже обережно підбирали момент для зміни гуми. Першим ризикнув лідер Red Bull: Макс Ферстаппен вирішив провести андеркат (ранішу зупинку). Його високий темп продемонстрував команді, що жорсткий комплект Hard працює добре, тому аналогічний маневр повторили з Ісаком Аджаром.

Це дало поштовх до масових зупинок у боксах. Через свій штраф Льюїс Хемілтон втратив позицію, опинившись позаду Джорджа Рассела. На 29–32 колах ця група пілотів наздогнала Ферстаппена, проте замість переслідування лідерів Рассел та Хемілтон влаштували щільну дуель за четверте місце.

Джордж успішно відбився від атак напарника та почав пресингувати Макса, але отримав повільний прокол колеса. Расселу довелося вдруге заїжджати на піт-стоп за комплектом Medium. Лідируючий Антонеллі обрав тактику пізньої зупинки і заїхав на плановий шиномонтаж лише на 36-му колі.

Технічний провал Mercedes та помилка Ферстаппена

На 38-му колі болід Audi під керуванням Ніко Хюлькенберга зупинився безпосередньо на трасі через технічну поломку. Дирекція перегонів оголосила режим віртуального автомобіля безпеки (VSC). Цим шансом для безкоштовної зміни гуми скористалися Ферстаппен, Аджар та Ландо Норріс. Водночас інженери Ferrari ухвалили ризиковане рішення залишити лідера заїзду Шарля Леклера на трасі.

Андреа Кімі Антонеллі наздоганяв монегаска, скоротивши відставання до 3 секунд. Проте на 41-му колі на боліді італійця зламався аеродинамічний елемент охолодження гальм. Через втрату темпу він поїхав у бокси на огляд, опустився на 7-му позицію, а згодом був змушений здійснити ще один піт-стоп для усунення дефекту. Зрештою Антонеллі опинився на 10-му місці, а наприкінці заїзду отримав ще й 5 секунд штрафу за регулярне порушення меж траси.

На трасі знову назрівав дубль Ferrari, проте на 48-му колі Макс Ферстаппен припустився нетипової для себе помилки – втратив контроль над болідом й вилетів у гравійну пастку, що спровокувало виїзд реального автомобіля безпеки. Майже весь пелетон зібрався разом. Усі пілоти оперативно змінили шини, тоді як Джордж Рассел та Антонеллі залишилися на трасі на старій гумі. Таким чином Хемілтон незаплановано опустився на третю позицію.

Фінал під пейс-каром та підсумки

Дирекція Гран-прі планувала дати рестарт на одне фінальне коло, проте завершити процедуру до фінішного прапора не вдалося. Сейфтікар покинув трек лише перед фінальним поворотом останнього кола. Шарль Леклер перетнув фінішну лінію першим, здобувши свою дев'яту перемогу у кар'єрі. Другим став Джордж Рассел, а замкнув призову трійку Льюїс Хемілтон.

Результати Гран-прі Великої Британії:

Наступний етап чемпіонату Формули-1 відбудеться на легендарній та історичній трасі Спа-Франкоршам у Бельгії вже 19 липня.