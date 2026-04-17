Ще одне місто під Києвом зробило проїзд безкоштовним: що зміниться з 1 травня

Першотравневий подарунок сподобається жителям та гостям міста: безкоштовні перевезення пасажирів стануть громаді чи не найкращою новиною з початку року.

Як йдеться в релізі Київської обласної адміністрації, ще одним стимулом покращення пасажирської логістики стане вихід на маршрути подарованих автобусів з французького регіону Іль-де-Франс.

Читайте також У Василькові запустили безплатні автобуси: містом курсує новий транспорт

Київщина задає темп: столиця поки осторонь змін

Таким чином Вишгород став другим містом Київської області після Василькова, де громадський транспорт для мешканців працюватиме без оплати проїзду.

Як і Васильків, Вишгород отримав нові автобуси в межах співпраці з французьким регіоном Іль-де-Франс. Пасажирські машини вже пройшли всі необхідні процедури реєстрації й готуються до виходу на лінії.

В обох містах проїзд безплатний, чому жителі столиці можуть тільки заздрити.

Читайте також Харків’яни після війни за проїзд у місті не платитимуть

Транспорт від партнерів має добротний стан

Прийшли низькопідлогові міські автобуси великої місткості Irisbus Citelis 12. Зазвичай вони комплектуються дизельними чи газовими моторами потужністю 290 к.с. (213 кВт).

Салон обладнаний системою кондиціонування та інформаційними табло. Загальна паспортна місткість (разом зі стоячими місцями) до 90–100 пасажирів, від 25 до 33 можуть сидіти, це залежить від схеми розміщення сидінь та розміру накопичувальних зон навпроти середніх дверей.

Читайте також Стало відомо, чому український водій їхав з Франції до Польщі тільки вночі

Хід з "автобус незламності" на Київщині ще небачений

При цьому один автобус має додаткове функціональне призначення. Він переобладнаний у мобільний простір підтримки – так званий "автобус незламності".

За словами заступника голови Київської ОДА Максима Столярчука, він зможе оперативно виїжджати у місця, де мешканці потребують допомоги.

У такому транспорті передбачені можливості для забезпечення зв’язку, обігріву та надання базової допомоги у разі надзвичайних ситуацій.

Читайте також На Київщині їздитимуть 260 сучасних автобусів з Франції

Масштабний проєкт для Київщини

Передача автобусів є частиною великої програми допомоги регіону. Загалом Київська область має отримати 260 транспортних засобів від партнерів.

Перші 30 одиниць техніки вже доставлені та поступово розподіляються між громадами області.

Запуск безкоштовного транспорту у Вишгороді – ще один крок до розширення доступної мобільності для мешканців регіону, особливо в умовах підвищеного навантаження на інфраструктуру.