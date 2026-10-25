Ще раз про сенсорні екрани: в салоні автомобіля маємо не помічника, а вбивцю

Сучасні автомобілі дедалі більше залежать від сенсорних екранів. Проте чи завжди цифрові інтерфейси зручні та безпечні? Страхова компанія Allianz проаналізувала понад 34 000 ДТП, дослідила поведінку водіїв і змоделювала небезпечні ситуації.

Результати показали: на ризик аварії впливає не лише поведінка водія, а й те, наскільки просто керувати функціями автомобіля.

Три секунди, які можуть вирішити все

Налаштування кондиціонера, перемикання радіостанції чи пошук потрібної команди на центральному дисплеї змушують водія відводити погляд від дороги. Якщо раніше для цього часто вистачало однієї кнопки, то тепер іноді доводиться проходити кілька етапів меню.

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За даними Центру технологій Allianz (AZT), час, протягом якого водій дивиться не на дорогу, під час виконання однакових завдань у різних автомобілях може відрізнятися на 25% – приблизно на три секунди.

На швидкості 130 км/год за цей час автомобіль долає близько 108 метрів. А огляд понад 80 досліджень показав, що погляди тривалістю понад дві секунди поза дорогою пов’язані зі значним підвищенням ризику аварії.

Проблема, наголошують дослідники, не обов’язково в самому сенсорному екрані. Важливо, наскільки логічно розташовані функції та скільки часу потрібно, щоб знайти потрібне налаштування.

Неуважність може потроїти ризик зіткнення

Allianz разом із компанією CogniBIT змоделювала чотири дорожні сценарії на основі даних про напрямок погляду водіїв.

Екстрене гальмування на автомагістралі: частка ситуацій, що завершилися зіткненням, зросла з 18,2% для уважних водіїв до 54,3% для неуважних.

Дитина раптово вибігає на дорогу: показник зіткнень збільшився з 3,9% до 11,2%. У 39% таких випадків неуважний водій узагалі не відреагував.

Порівняння з алкоголем: у всіх чотирьох змодельованих сценаріях неуважні водії показали гірші результати, ніж водії з модельованим рівнем алкоголю в крові 0,8 проміле.

Це результати комп’ютерного моделювання, а не статистика реальних ДТП у кожному сценарії. Однак вони демонструють, наскільки небезпечним може бути відволікання в критичний момент.

Водії хочуть повернення фізичних кнопок

В опитуванні Allianz взяли участь водії з дев’яти країн: Австралії, Австрії, Бразилії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Швейцарії та Великої Британії.

Результати показали:

79% вважають, що автомобільні технології посилили проблему відволікання уваги за останні роки.

53% оцінюють ризик відволікання за кермом як високий або дуже високий.

65% віддають перевагу фізичним кнопкам для функцій, важливих для безпеки.

73% водіїв, які були винуватцями ДТП протягом останніх трьох років, вважають, що неуважність однозначно або ймовірно відіграла певну роль.

Водночас 86% опитаних переконані, що головна відповідальність за зменшення відволікання лежить на самих водіях.

Телефон – не єдине джерело небезпеки

Відволікання виникає не лише тоді, коли водій дивиться на смартфон. Людина може дивитися вперед, але через надмірне когнітивне навантаження не помітити пішохода чи велосипедиста. Це називають сліпотою через неуважність.

Гучний зв’язок не усуває проблему повністю: він дозволяє не тримати телефон у руці, але не прибирає навантаження від розмови.

Тому навігацію, музику та кліматичну систему краще налаштувати до початку руху, а телефон відкласти. Якщо потрібно змінити складне налаштування, безпечніше зупинитися в дозволеному місці.

Що пропонує Allianz

Компанія закликає виробників і регуляторів переглянути підходи до безпеки цифрових автомобілів.

По-перше, склоочисники, покажчики поворотів, фари, аварійна сигналізація та обігрів скла мають бути доступними без тривалого пошуку в меню – за допомогою фізичних кнопок або постійно розташованих елементів інтерфейсу.

По-друге, регулятори повинні систематичніше враховувати нові джерела відволікання та вдосконалювати облік таких випадків.

По-третє, необхідно інформувати водіїв про ризики й нагадувати, що електронні асистенти не замінюють уважності.

Дослідження не доводить, що всі сенсорні екрани небезпечні. Воно показує інше: якщо для виконання звичайної дії потрібно надовго відвести погляд від дороги, дизайн автомобіля створює додатковий ризик.

Сучасний салон має бути не лише стильним, а й інтуїтивно зрозумілим. Адже за кермом зручність – це не просто питання комфорту, а й безпеки.