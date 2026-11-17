Відео експерименту опублікував автор акаунта robot*irl у соцмережі X. Tesla Model Y та Model 3 їхали назустріч одна одній вузькою гірською дорогою у Словенії. На обох автомобілях була активована система FSD (Supervised).

Дві Tesla опинилися в глухому куті

У ролику Model Y впевнено рухається вузькою дорогою між скелею та відбійником. Назустріч з'являється Model 3, а позаду неї вже зібралися інші автомобілі та мотоцикли. Розминутися без маневру назад неможливо.

У підсумку Model 3 починає рухатися заднім ходом і звільняє достатньо місця для Model Y. Після цього автомобілі спокійно роз'їжджаються. Автор експерименту зазначає, що обидві машини використовували однакову версію FSD.

Цікаво, що Tesla прямо попереджає: на вузьких дорогах із зустрічними автомобілями втручання водія може знадобитися. Подібні нестандартні сценарії вже не раз ставали випробуванням для системи. Наприклад, Auto24 писав, як Tesla FSD небезпечно поводилася на гірській дорозі.

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Це все ще не повністю автономне водіння

Попри назву Full Self-Driving, версія FSD (Supervised) залишається системою допомоги водієві. Людина повинна постійно контролювати дорогу та бути готовою перехопити керування. Тому відео радше демонструє, наскільки далеко зайшли сучасні асистенти, а не зустріч двох справжніх роботаксі.

Помилки у Tesla теж трапляються. Раніше Auto24 розповідав, як Model Y з FSD виїхала на залізничні колії. А в іншому експерименті перевіряли, як система Tesla на камерах бачить перешкоди порівняно з LiDAR.

Але саме цей словенський експеримент закінчився добре: одна Tesla зрозуміла, що треба відступити, здала назад і пропустила іншу.