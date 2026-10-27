Що ховається під оббивкою: як Škoda створює ідеальні сидіння для здорової спини

Як зазначає Škoda, шлях автомобільного крісла від креслення до салону машини займає місяці кропіткої роботи. Основою конструкції завжди виступає універсальний сталевий каркас, на який згодом монтують усі інші високотехнологічні компоненти.

"Кожна деталь розробляється спеціально для своєї мети і є по-своєму складною", – пояснює координатор з розробки сидінь Škoda Auto Радім Дорічак. За його словами, каркас має бути максимально адаптивним для зручного встановлення додаткових модулів.

Наступним надважливим етапом є формування пінних компонентів. Вони не лише приховують металеву базу та датчики подушок безпеки, а й задають загальну форму, яка підтримуватиме правильну поставу водія під час руху.

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Боротьба за кожен міліметр комфорту

Сучасні крісла нашпиговані електронікою, підігрівом, вентиляцією та масажними функціями. Саме інтеграція цих систем перетворює роботу інженерів на справжню ювелірну справу, де рахунок іде на міліметри.

Радім Дорічак зазначає, що компанія використовує пневматичну систему масажу, яка вимагає врахування безлічі факторів. "Це і компонування, і діапазон регулювань, і рівень шуму та вібрацій, а також складне програмне забезпечення", – підкреслює експерт.

Для клієнта все виглядає просто: натиснув кнопку – і масаж розпочався. Проте за лаштунками залишається налаштування потоків повітря, послідовності надування подушок та сили самого масажу, а також розміщення датчиків температури для безпечного підігріву.

Тестування на реальних людях

Базові параметри комфорту, такі як ширина подушки чи висота бічної підтримки, визначаються ще на етапі проєктування. Далі починаються так звані валідаційні заїзди, до яких залучають широку вибірку людей з різною статурою.

"Здорове сидіння має бути забезпечене незалежно від того, чи сидить у машині мініатюрна жінка, чи високий, міцної статури чоловік", – наголошує представник Skoda. Наприклад, занадто довга подушка перетискає судини під колінами, а коротка – створює надмірне навантаження на таз.

Медичний знак якості AGR

Вершиною визнання для розробників є отримання сертифіката AGR від незалежної німецької асоціації, що об'єднує лікарів та фізіотерапевтів. Ця відзнака гарантує, що крісло дійсно береже здоров'я спини та забезпечує ортопедично правильну посадку.

Процес оцінювання триває близько двох годин безпосередньо в автомобілі, але йому передують місяці віртуальних аналізів. Готові сидіння везуть до Німеччини на сувору експертизу, яка проходить у режимі повної секретності ще до світової прем'єри авто.

Щоб отримати заповітний сертифікат, крісло повинно мати регульовану довжину подушки, поперекову підтримку, правильну форму спинки та індивідуальні налаштування висоти. Наразі такі топові сидіння доступні для моделей Octavia, Kodiaq, Superb, а також у новому Peaq із пакетом Relax.