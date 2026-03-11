Наземний дрон "Сірко" підібрав по дорозі пораненого побратима

Історія не поодинока, подібне часто зустрічається у фронтовому братерстві. Бійці 100-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ, у складі якої діє підрозділ НРК "Волинські Бобри", не виняток.

Про нову приголомшливу історію, що сталася 4 березня ц.р. десь під вечір, йдеться у вчорашньому повідомленні 100-ї ОМБр.

На фронті "чужих" поранених не буває



Була звичайна логістична операція з доставки наземним дроном Sirko-S1 в зону бойових дій на Костянтинівського напрямку боєприпасів, медикаментів, акумуляторних батареї, харчів, води тощо.

Вона пройшла успішно і вже по дорозі назад оператор "Сірка" запримітив край дороги групу бійців з іншої бригади, які намагалися евакуювати пораненого побратима на звичайному садовому возику.

Сучасні наземні дрони тепер можуть розмовляти: оператор в діалозі з бійцями має кращі операційні можливості. Скриншот: Авто24

Краще почути, ніж вгадувати міміку в моніторі

Під’їхавши ближче, "Sirko" голосом оператора з влаштованого в платформі НРК невеличкого динаміка видав:



– Слава Україні, козарлюги! Вам, часом, допомога не потрібна?

Подібного тут ще не бачили й не чули. Так що наші вояки аж заціпеніли від подиву. Зрештою, один з вкрай здивованих бійців вигукнув:



– Трясця! Воно ще й говорить!

Оператор "бобрів" через встановлену на НРК колонку швидко пояснив, як правильно покласти та закріпити пораненого, з'ясував, на яку точку евакуації його доставити.

Платформа колісного дрона 1000×800×1240 мм (1330×773×1200 мм, залежно від модифікації) дозволяє перевозити як вантажі, так і людей в режими евакуації з поля бою.

Дрон широкого профілю

Вантажність тут разюча. Машина може везти до 130 кг, але у максимальному режими при потребі повезе 200 кг ще й причіп за собою потягне.

Ймовірно, хтось упізнає пораненого й передасть рідним. що з ним все гаразд, медичну допомогу отримав вчасно, вже одужує. Скриншот: Авто24

Цьому сприяють повний привод 4×4 та безповітряні (не бояться проколів) колеса з гарними грунтозачепними протекторами. Акумуляторні батареї стоять потужні у двох варіантах - 22Ah (44.4V) або 60Ah (44.4V).

17 хвилин фронтової дороги

Як видно з хронометра на моніторі дистанційного управління, рівно о 16:06 НРК Sirko розпочав рух з пасажиром у бік тилу. О 16:23 у визначеній точці пораненого зняли з платформи й передали у руки медиків.

На дорогу потрачено 17 хвилин, упродовж яких "Сірко" кожної миті міг потрапити під ворожі FPV-дрони, оператори яких також не дрімали. На щастя, все обійшлося.

Подібних прикладів є чимало

Окрім досвіду 100-ї ОМБр, наземні роботизовані комплекси інколи показують чудеса евакуаційних операцій на "нулі".

Як виглядає фронтова дорога з пошматованими сітками видно на відео евакуації пораненого. Для перегляду натисніть у зоні двох нижніх білих рядків.



Скажімо, НРК "Терміт" (TerMIT) роти наземних безпілотних систем 92-ї окремої штурмової бригади . вивіз двох поранених бійців безпосередньо з лінії зіткнення. Один з них був без свідомості, а інший підтримував зв'язок з оператором НРК під час руху. Бійців успішно доставили до точки евакуації, уникнувши ризику для санітарних груп.

У бригаді «Лють» (Нацполіція) група штурмового батальйону "Тавр" потрапила під дистанційне мінування, і поранені опинилися на щільно замінованій ділянці. Наземний дрон "Мир" подолав 20 кілометрів важкої місцевості, знайшов пораненого та вивіз його у безпечну зону.