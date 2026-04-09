Що відомо про нову версію БТР-4 "Буцефал" із захистом від дронів

Нинішній "Буцефал" – це сучасний підхід до захисту екіпажу та ефективності бою. Машина вже давно перебуває на озброєнні Сил оборони України й добре зарекомендувала себе на полі бою.

Приклад експлуатації такої машини у підрозділах Нацгвардії Міністерство оборони показує у сюжеті телеканалу "Армія Медіа", де мова йде про інновації сьогоднішнього дня – модифікацію БТР-4Е з бойовим модулем БМ-7 "Парус" та додатковим захистом від дронів.

Продумане компонування

БТР-4 має колісну формулу 8×8 і трисекційну конструкцію:

спереду — місця водія та командира;

у центрі — двигун;

ззаду — десантне відділення на 7 бійців.



Завдяки такому рішенню екіпаж може переміщатися всередині машини без виходу під вогонь. Десант висаджується через задні двері під прикриттям корпусу, що значно підвищує безпеку під час штурму.

Основні харектеристики БТР-4 "Буцефал". Інфографіка: МО України

Мобільність і витривалість

БТР оснащений дизельним двигуном серії 3ТД. Його ключова перевага – компактність, що дозволила реалізувати прохідний салон.

Максимальна швидкість:

до 110 км/год на трасі;

до 60 км/год по бездоріжжю.

Витрата пального становить близько 100 л на 100 км, у складних умовах – до 150 л. тобто 1 кілометр – 1 літр солярки, а на складній дорозі – півтора літра на сотню. Звісно, багато, але й це ж не КрАЗ з такою ж колісною формулою 8х8, а бойова машина.

Потужне озброєння

"Буцефал" оснащений дистанційно керованим модулем БМ-7 "Парус", який включає:

30-мм автоматичну гармату;

кулемет і гранатомет;

можливість встановлення протитанкових ракет.

Особливості двигуна, бойового модуля, броні та витрати палива БТР-4 "Буцефал". Інфографіка: МО України

Важлива перевага – навідник працює зсередини корпусу, що підвищує його захищеність. Командир має панорамний приціл і може швидко передавати цілі.

Захист і модернізація

Корпус виготовлений із загартованої сталі:

лоб витримує калібр 14,5 мм;

борти — до 12,7 мм.

Машина також дозволяє встановлювати додаткову броню та захист від кумулятивних боєприпасів.

Амфібійні можливості

БТР-4 є повноцінною амфібією. Два гвинти забезпечують рух на воді до 10 км/год. Перехід у водний режим швидкий і не потребує складної підготовки.