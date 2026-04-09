Що відомо про нову версію БТР-4 "Буцефал" із захистом від дронів

ФОТО: МО України|
Тут "Буцефал" ще без антидронової лівреї, її побачите у відео
Нинішній "Буцефал" – це сучасний підхід до захисту екіпажу та ефективності бою. Машина вже давно перебуває на озброєнні Сил оборони України й добре зарекомендувала себе на полі бою.
Приклад експлуатації такої машини у підрозділах Нацгвардії Міністерство оборони показує у сюжеті телеканалу "Армія Медіа", де мова йде про інновації сьогоднішнього дня – модифікацію БТР-4Е з бойовим модулем БМ-7 "Парус" та додатковим захистом від дронів.
Читайте також БТР-4Е українського виробництва надходить у війська
Продумане компонування
БТР-4 має колісну формулу 8×8 і трисекційну конструкцію:
- спереду — місця водія та командира;
- у центрі — двигун;
- ззаду — десантне відділення на 7 бійців.
Завдяки такому рішенню екіпаж може переміщатися всередині машини без виходу під вогонь. Десант висаджується через задні двері під прикриттям корпусу, що значно підвищує безпеку під час штурму.
Основні харектеристики БТР-4 "Буцефал". Інфографіка: МО України
Мобільність і витривалість
БТР оснащений дизельним двигуном серії 3ТД. Його ключова перевага – компактність, що дозволила реалізувати прохідний салон.
Максимальна швидкість:
- до 110 км/год на трасі;
- до 60 км/год по бездоріжжю.
Читайте також Український БТР-4 «Буцефал» врятував життя екіпажу після обстрілу: відео
Витрата пального становить близько 100 л на 100 км, у складних умовах – до 150 л. тобто 1 кілометр – 1 літр солярки, а на складній дорозі – півтора літра на сотню. Звісно, багато, але й це ж не КрАЗ з такою ж колісною формулою 8х8, а бойова машина.
Потужне озброєння
"Буцефал" оснащений дистанційно керованим модулем БМ-7 "Парус", який включає:
- 30-мм автоматичну гармату;
- кулемет і гранатомет;
- можливість встановлення протитанкових ракет.
Особливості двигуна, бойового модуля, броні та витрати палива БТР-4 "Буцефал". Інфографіка: МО України
Важлива перевага – навідник працює зсередини корпусу, що підвищує його захищеність. Командир має панорамний приціл і може швидко передавати цілі.
Захист і модернізація
Корпус виготовлений із загартованої сталі:
- лоб витримує калібр 14,5 мм;
- борти — до 12,7 мм.
Читайте також Замість БТР-60 буде "Хорунжий": які у нього будуть модифікації
Машина також дозволяє встановлювати додаткову броню та захист від кумулятивних боєприпасів.
Амфібійні можливості
БТР-4 є повноцінною амфібією. Два гвинти забезпечують рух на воді до 10 км/год. Перехід у водний режим швидкий і не потребує складної підготовки.