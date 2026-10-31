Щури з'їли проводку в електромобілі Kia: чому ремонт обійшовся у шалені 5 тисяч євро

Як повідомляє видання Euronews, власником постраждалого авто виявився Саміль Санал, який заробляє на життя за допомогою платформи Uber. Чоловік придбав машину за 27 тисяч євро в кредит, тому раптова поломка стала для нього серйозним фінансовим ударом.

Звернувшись до сервісного центру через помилки електроніки, водій дізнався неприємну правду. Механіки виявили, що під капотом попрацювали щури, які суттєво пошкодили ізоляцію електричних дротів.

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Електричний Kia e-Niro за кілька тижнів до того, як його спустошили гризуни. Санал каже, що йому сподобався цей автомобіль, і він рекомендував його друзям. Фото: Саміль Санал

Чому дилер відмовив у ремонті

Представники компанії Kia у Франції офіційно відмовилися компенсувати вартість відновлювальних робіт. Автовиробник пояснив, що втручання гризунів класифікується як вплив зовнішніх факторів, а такі випадки стандартна заводська гарантія не покриває.

"Гризуни здатні пошкодити навіть нейлонові паски безпеки в салоні, тому міф про привабливість виключно екологічної ізоляції дротів не має підстав, – заявили у пресслужбі бренду.

Крім того, дилер звернув увагу на фотографії салону Kia e-Niro, де було чітко видно крихти від їжі. На думку експертів компанії, саме залишки їжі могли стати головною приманкою для шкідників, які згодом перебралися під капот.

Ці фотографії були зроблені механіком, який виявив пошкодження, завдані гризунами електричному кросоверу. Фото: Kia France

Еко-кабелі чи звичайний пластик

Серед автомобілістів давно ходить байка, нібито сучасна ізоляція з рослинної сировини смакує щурам більше за старий добрий пластик. Проте Європейська асоціація виробників автомобільних компонентів CLEPA повністю спростовує цю теорію.

Дослідження показують, що біорозкладні матеріали приваблюють мишей та куниць не більше, ніж традиційні полімери. Тварини просто шукають під капотом захист від дощу, вітру та хижаків, а після поїздки там ще й дуже тепло.

Як захистити свій гаманець

Ця історія є чудовим нагадуванням для всіх водіїв, що базова автоцивілка не врятує від зубів шкідників. Якщо ви паркуєте машину на вулиці, варто уважно читати умови КАСКО та шукати пункти про пошкодження тваринами.

Kia France зазначає, що ремінь безпеки, виготовлений з нейлону, а не з біоматеріалів, також був з'їдений. Фото:Kia France

Також механіки категорично не радять лізти під капот електромобіля самостійно, якщо є підозра на пошкодження високовольтної лінії. Звичайна 12-вольтова проводка, яку найчастіше гризуть щури, є у всіх авто, але ризикувати життям заради економії на діагностиці точно не варто.

Нагадаємо, що подібні випадки трапляються регулярно незалежно від типу двигуна, адже поруч із постраждалим кросовером стояли ще дві машини, які залишилися неушкодженими. Щоб уникнути рахунків на тисячі євро, спеціалісти радять періодично обробляти підкапотний простір спеціальними спреями-відлякувачами, які продаються в будь-якому автомагазині.