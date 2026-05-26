Українська "Варта" вивезла екіпаж, підірвавшись на шести мінах

Інцидент стався під час ротації бійців. Після наїзду на вибухові пристрої невстановленого типу бронеавтомобіль отримав серйозні пошкодження – були знищені передні колеса, пошкоджені радіатор та системи живлення двигуна.

Попри це, головне завдання машина виконала – захистила людей усередині. Всі військові залишилися живими.

Окремо повідомляється й про інший випадок, коли "Варта" потрапила під щільний ворожий обстріл та витримала кілька прямих влучань. Тоді екіпаж також вижив, хоча бронеавтомобіль втратив можливість рухатися. Цього разу автівка їхала "до останнього подиху".

Ймовірно, йдеться про "Варту-2"

Офіційно модифікацію машини в релізі не називають, однак у відео проглядаються риси бронеавтомобіля "Варта-2" класу MRAP.

Машина оснащена потужним протимінним захистом, здатним витримати підрив до 8 кг у тротиловому еквіваленті. Конструкція передбачає підвісну підлогу, протимінні сидіння та інші елементи, які мінімізують наслідки вибуху для екіпажу.

Бронювання відповідає рівню ПЗСА-6 та захищає від куль калібру 7,62×54 мм і бронебійно-запалювальних боєприпасів типу Б32. За стандартами НАТО це приблизно відповідає рівню STANAG 3a/3b.

360 сил і "автомат" для виживання

Бронеавтомобіль оснащений 6,7-літровим турбодизелем потужністю 360 к.с. та автоматичною коробкою передач. Для бойових умов це критично важливо, адже водій може продовжувати керування навіть після поранення або в екстремальній ситуації.

При бойовій масі близько 14 тонн "Варта" здатна розганятися до 110 км/год. Також машина оснащується сучасними системами навігації, пожежогасіння, фільтрації повітря та засобами маскування. На окремі версії можуть встановлюватися системи радіоелектронної боротьби проти дронів.

Створена для фронту

"Варту" розробила компанія "Українська бронетехніка" у 2016 році, а вже з 2017-го машина перебуває на озброєнні Сил оборони України.

За роки війни ці бронеавтомобілі використовувалися під час оборони Київщини, звільнення Харківської області та бойових дій на Курщині. Військові неодноразово повідомляли, що саме високий рівень захисту "Варти" рятував життя екіпажам у критичних ситуаціях.