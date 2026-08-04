Шляхопровід біля метро "Чернігівська" стане одним із найширших у Києві: фоторепортаж

Після реконструкції споруда стане майже на 10 метрів ширшою. Ця транспортна розв'язка матиме вісім смуг руху, трамвайні колії, велодоріжки та безбар'єрну інфраструктуру.

Про старт нового етапу реконструкції одного з найважливіших транспортних вузлів лівобережного Києва розповіла на своїй ФБ-сторінці компанія "Автострада".

Вісім балок стануть основою нового шляхопроводу

На шляхопроводі мостобудівники розпочали монтаж сталевих балок прогонової будови. Саме вони стануть основою майбутнього мостового полотна, а завершити їх встановлення планують уже до середини серпня.

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В компанії Autostrada повідомили, що перед монтажем будівельники завершили спорудження опор, встановили тимчасові опори, опорні частини та спеціальні монтажні риштування. Загалом проєкт передбачає встановлення восьми сталевих головних балок.

Фото: Autostrada

Під час монтажу між ними одразу монтують сталеві діафрагми, що забезпечують просторову жорсткість конструкції та рівномірний розподіл навантаження між усіма елементами прогонової будови.

Балки виготовили на власному заводі

Усі металеві конструкції вироблено на заводі металоконструкцій Autostrada. Для їх виготовлення використовували товстолистову сталь, спеціальні технології зварювання та багаторівневий контроль якості.

Роботи виконувалися під науково-технічним супроводом Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона. Уже на будівельному майданчику окремі секції балок укрупнили на спеціальних стапелях перед остаточним монтажем.

Фото: Autostrada

Після завершення встановлення балок будівельники перейдуть до монтажу консольних елементів, армування та бетонування монолітної плити проїзної частини, влаштування гідроізоляції та нового асфальтобетонного покриття.

Шляхопровід стане ширшим і отримає велодоріжки

Після капітальної реконструкції ширина шляхопроводу збільшиться майже на 10 метрів – до 44,68 метра, а його довжина становитиме 54 метри.

Нова споруда матиме вісім смуг для автомобільного руху, дві трамвайні колії, широкі тротуари, велосипедні доріжки та повністю відповідатиме сучасним вимогам безбар'єрності.

Будівельні роботи ведуться цілодобово. Якщо графік не зміниться, то автомобільний і трамвайний рух шляхопроводом та Броварським проспектом планують відновити вже у листопаді цього року, тоді як повністю завершити реконструкцію об'єкта мають у 2027 році.