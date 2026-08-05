Шляхопровід на Рясне у Львові можуть здати в експлуатацію вже у цьому році, а не в наступному

Про сьогоднійшій стан будівництва інформує ЛКП "Львівавтодор". Його працівники виконують бетонування конуса шляхопроводу на Рясне.

Уже бетонується конус

На підприємстві розповіли, що основний етап робіт зараз триває зі сторони вул. Шевченка, де бетонують конус шляхопроводу. Цей конструктивний елемент укріплює насип, захищає схил від розмивання дощовими водами та запобігає його осипанню.

Перед початком бетонування на ділянці виконали підготовчі роботи: сформували схил, влаштували піщану та щебеневу основу.

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На будівельному майданчику паралельно тривають два різні операційні процесу – бетонування та буронабивання. Фото: Львівавтодор

З двох сторін одночасно

Паралельно будівництво триває і з боку вул. Ковча. Тут виконують влаштування та бетонування буронабивних паль, які формують фундамент майбутнього шляхопроводу.



"Бетонування конуса зі сторони вул. Шевченка – важливий етап у будівництві шляхопроводу, який забезпечить стійкість конструкції та її надійність у подальшій експлуатації, - зазначив директор ЛКП "Львівавтодор" Микола Власюк.

Нагадаємо, підготовчі роботи з будівництва дублюючого шляхопроводу на вул. Ковча стартували у березні. Новий шляхопровід матиме три смуги руху, велопішохідну зону та світлофорне регулювання.

Є всі підстави для цьогорічного фінішу

Як наголошують у мерії, цей проєкт має пришвидшити рух транспорту на перевантаженій вул. Шевченка та створити умови для реконструкції наявного аварійного моста.

Орієнтовний термін виконання будівельних робіт – 11 місяців. Втім, завершити їх планують до кінця цього року.

Вартість проєкту складає 106,8 млн грн. Будують міст із залученням кредитних коштів, адже кошти з міського бюджету спрямовують на підтримку Збройних Сил України.