Шпигуни помітили нову BMW 3-ї серії з дизайном Neue Klasse та потужністю до 400 кінських сил

Нове покоління седана запозичило ключові стилістичні та високотехнологічні рішення у свого повністю електричного "брата" – седана i3 Neue Klasse. Попри візуальну схожість та спільні дизайнерські орієнтири, моделі не мають спільної технічної бази. Електричний i3 використовує абсолютно нову архітектуру, тоді як бензинова 3-я серія G50 буде побудована на модернізованій платформі CLAR.

Традиційні пропорції кузова та стиль Neue Klasse

Зовнішність нової 3-ї серії поєднує в собі футуристичні риси та класичну ДНК марки. Прототип модифікації M350і вирізняється агресивним дизайном бамперів із розвиненими повітрозабірниками системи охолодження, вузькою решіткою радіатора, інтегрованою з передньою оптикою, та висувними дверними ручками врівень із кузовом. На кормі автомобіля помітні фірмові чотири патрубки вихлопної системи, задній дифузор, спойлер на кришці багажника та серійні світлодіодні ліхтарі.

Використання перевіреної архітектури CLAR дозволило дизайнерам уникнути компромісів у пропорціях кузова, які виникли під час проєктування електричного i3. Новий бензиновий седан зберіг класичний силует задньопривідної машини довгий і м'язистий капот й зміщене назад і більш вертикальне лобове скло, виражений великий задній звис та традиційний фірмовий вигин у задніх стійках даху.

Цифрова революція в інтер'єрі

Салон майбутньої новинки зазнає найрадикальніших змін в історії моделі, практично повністю копіюючи архітектуру Neue Klasse. Водій та пасажири отримають абсолютно новий рівень взаємодії з автомобілем. Головним елементом передньої панелі стане великий 17,9-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважального комплексу.

Замість звичайної панелі приладів буде використано проєкційний дисплей нового покоління, який розтягнеться вздовж нижньої частини лобового скла від однієї стійки до іншої. Додатково в салоні з'являться опціональний блок тривимірної проекції, повністю перероблене чотириспицеве кермо та складна система інтерактивного атмосферного освітлення, яка змінюватиме відтінки залежно від обраного режиму руху.

Салон BMW i3

Потужні двигуни та повернення рядної "шістки"

Наступне покоління 3-ї серії збереже максимально широку лінійку силових установок. Покупцям будуть доступні бензинові та дизельні версії, доповнені технологією м’якого гібрида, а також повноцінні плагін-гібридні варіанти. Клієнти зможуть обирати між класичним заднім приводом та фірмовою системою повного приводу xDrive, які працюватимуть у парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Базові версії отримають індекс 330 й матиметь під капотом вдосконалений 2,0-літровий чотирициліндровий турбомотор B48 потужністю близько 260 кінських сил. Показана на шпигунських фото модифікація M350і отримає значно модернізований 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун сімейства B58.

За попередніми даними, його потужність зросте до 400 кінських сил (порівняно з 374 к.с. нинішнього M340і). На вершині лінійки згодом традиційно розташується безкомпромісний спорткар M3 із м'якогібридною системою на базі 3,0-літрового мотора з подвійним турбонаддувом.

Коли очікувати дебют?