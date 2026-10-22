Штраф 160 євро за увімкнене радіо на АЗС: чи варто водіям боятися нових покарань

В інших країнах Європи прямих законодавчих санкцій за це немає, але ігнорування правил безпеки на АЗС може призвести до серйозної пожежі.

Як повідомляє іспанський портал Motorpasión, стаття 115 місцевих Правил дорожнього руху категорично забороняє заливати пальне, якщо в машині працює хоча б один електронний прилад.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Працівник АЗС має право відмовити навіть прокурору

Працівник автозаправної станції просто не має права увімкнути колонку, поки водій не заглушить мотор, не вимкне фари, магнітолу чи не розмовляє з мобільного телефону.

Якщо водій ігнорує ці вимоги, поліція виписує одразу два штрафи. Перші 80 євро доведеться заплатити за працюючий двигун, а ще 80 євро стягнуть за активну мультимедійну систему чи увімкнене світло.

Цікаво, що на комплексах самообслуговування вся відповідальність лягає виключно на власника авто. Якщо ж заправку здійснює працівник АЗС і не перевіряє стан систем машини, фінансове покарання отримає саме він.

Чому електроніка становить загрозу

Сучасні автомобілі буквально напхані різноманітними гаджетами. Навіть після зупинки двигуна великі екрани інформаційно-розважальних комплексів, навігація та аудіосистеми часто продовжують працювати.

Як пояснюють експерти, мета цих заходів – уникнути можливих пожеж або вибухів. Під час роботи з бензином у повітрі виділяються легкозаймисті пари.

Будь-яка іскра від електрообладнання або електромагнітне випромінювання від смартфона може спровокувати миттєве займання.



Штраф до 160 євро за заправку автомобіля з увімкненим радіо гарантований, але його можна уникнути, якщо заздалегідь вимкнути пристрій. Фото: Autoviny

Чи варто панікувати іншим водіям

В інших країнах закликають водіїв не плутати суворі іспанські закони з місцевими правилами. Те, що за кордоном карається чималим штрафом, в інших країнах може регулюватися лише внутрішніми інструкціями конкретної мережі АЗС.

Скажімо, у Словаччині, як пише Autoviny, немає прямого закону, який би автоматично карав на 80 чи 100 євро за увімкнене радіо. Проте вимога глушити мотор прописана в правилах пожежної безпеки самих заправних станцій. Аналогічне правило діє в більшості країн ЄС: у ПДР та правилах пожежної безпеки, в т.ч. в Україні, чітко зазначено, що заправляти автомобіль з увімкненим двигуном суворо заборонено.

Оскільки автомагнітола та бортове світло (фари) у більшості машин живляться через замок запалювання, то при його повному вимкненні радіо та світло гаснуть автоматично. Однак для запобігання іскренню в зоні парів пального, які можуть спалахнути від найменшої іскри, будь-які маніпуляції з електрикою автомобіля (ввімкнення/вимкнення фар, перемикання потужних електроприладів, що теоретично можуть створити іскру в бортовій мережі, генераторі або реле) заборонені внутрішніми правилами операторів автозаправних комплексів.

Тому експерти радять завжди дотримуватися базової логіки безпеки незалежно від країни перебування. Перед тим, як вставити пістолет у бак, варто повністю вимкнути запалювання, зафіксувати авто та відкласти телефон, щоб не наражати на небезпеку себе та оточуючих.