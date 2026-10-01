Штраф 200 євро за шльопанці: в Іспанії радикально змінили правила для водіїв мототехніки

Як повідомляють німецьке видання Chip.de та іспанський профільний ресурс Motorbikemag, відтепер їзда у відкритому взутті, такому як сандалі чи крокси, офіційно опинилася поза законом. Місцева поліція отримала вказівку суворо штрафувати всіх порушників, незалежно від того, чи це місцевий житель на потужному байку, чи відпочивальник на прокатному мопеді.

Окрім закритого взуття, влада запровадила обов'язкове носіння сертифікованих захисних рукавиць. Ця вимога діє на дорогах поза межами населених пунктів і стосується як водія, так і його пасажира, а ігнорування правила також потягне за собою аналогічний фінансовий штраф.

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Відтепер водії мототехніки усіх типів та розмірних груп, а також їх пасажири повинні в русі мати закрите взуття, хоча відкрите також можна, якщо є зайві 200 євро на кожну поїздку. Фото: з відкритих джерел

Проте реформа принесла водіям двоколісних не лише обмеження, а й цілком адекватний бонус для боротьби із заторами. За певних умов мотоциклістам офіційно дозволили об'їжджати тягучки правою смугою або узбіччям на швидкості до 30 км/год, але виключно на спеціально визначених ділянках трас.

Що варто знати туристам та як в інших країнах

Експерти наголошують, що нові правила стануть справжнім випробуванням для гостей Майорки, Канарських островів та інших популярних курортів. Якщо ви плануєте спонтанно взяти скутер в оренду, доведеться заздалегідь подбати не лише про шолом, а й про кросівки та відповідні рукавиці.

Цікаво, що в багатьох інших країнах Європи, зокрема в Німеччині, прямої заборони на керування транспортом у шльопанцях чи босоніж досі немає.

Щоправда, Іспанія законодавець моди у сегменті ПДР і Євросоюз зазвичай через рік-два впроваджує її нововведення. Тож усе попереду.

"Вільне взуття може зіслізнути з педалей або застрягти, що робить його вкрай небезпечним на практиці", – попереджають фахівці німецького автоклубу ADAC.

Вони наголошують, що у разі ДТП такі дії гарантовано призведуть до серйозних проблем зі страховими виплатами та відповідальністю. Тому для будь-яких поїздок на двоколісному транспорті настійно рекомендується обирати виключно міцне закрите взуття (див. відео нижче).