Штраф – найменша проблема: хто має законне право не пристібатися в авто у країнах ЄС

Як повідомляє видання Autoviny, навіть коротка поїздка до найближчого магазину без паска може перетворитися на боротьбу за життя. І тут не перебільшення, а висновки з сумних реалій.

Багато водіїв легковажно ставляться до безпеки на знайомих маршрутах, забуваючи, що під час раптового гальмування непристебнуте тіло за інерцією летить у лобове скло або кермо.

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Обдурити можна себе, але не власну безпеку

Окрема проблема – пасажири на задньому сидінні, які часто вважають його абсолютно безпечною зоною. Насправді ж під час зіткнення така людина травмує не лише себе, а й тих, хто сидить попереду.

Деякі автомобілісти намагаються обдурити систему набридливого звукового сигналу за допомогою спеціальних заглушок у замку. Проте сучасні транспортні засоби зчитують дані не лише з самої пряжки, а й з датчиків натягувача.

"Залежно від конкретної моделі, обхід датчика може призвести до повідомлення про несправність або вплинути на роботу подушок безпеки, – експерти.

Кому закон дозволяє їздити без паска

Хоча базові правила дорожнього руху в Європі єдині, кожна країна має свої нюанси щодо винятків. У багатьох державах ЄС, звільнення від обов'язкового використання пасків стосується чітко визначених категорій.

Зокрема, легально не пристібатися можуть співробітники поліції та рятувальних служб під час виконання професійних обов'язків. Також це право часто надається інструкторам автошкіл під час навчання водінню, щоб вони могли швидко втрутитися в керування.

Пасок безпеки: хто не зобов'язаний ним користуватися та які є винятки? Фото: сайт Autoviny

У багатьох європейських країнах винятки діють для водіїв таксі під час перевезення клієнтів у межах міста, а також для людей зі зростом нижче 150 сантиметрів. Окремо стоять медичні показання: якщо людина не може користуватися паском через стан здоров'я, вона зобов'язана мати при собі відповідну довідку від лікаря.