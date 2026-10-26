Штраф до 10 000 євро: які зимові шини вимагають в Австрії та Європі

Як повідомляє видання Moto, австрійські правоохоронці дуже прискіпливо ставляться до стану коліс автомобілів туристів, і навіть ледве зношений протектор може стати причиною серйозних проблем під час перевірки.

Базове покарання за невідповідну гуму становить майже 100 євро, але якщо водій створює небезпеку для інших, сума стягнення може сягнути астрономічних 10 000 євро.

Без прив'язки до листка календаря

Сама по собі календарна дата не зобов'язує негайно їхати на шиномонтаж. З 1 листопада 2026 року по 15 квітня 2027 року зимові покришки в Австрії є обов'язковими лише тоді, коли дороги вкриті снігом, льодом або сльотою. Це правило стосується всіх легковиків масою до 3,5 тонн, причому "перевзутими" мають бути всі чотири колеса.

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Якщо ж листопад видався теплим, а асфальт залишається сухим, закон цілком легально дозволяє пересуватися на літньому комплекті. Цікаво, що штрафують виключно за водіння, тому просто припарковане на вулиці авто з літніми шинами не приверне уваги поліції.

Який протектор вважається зимовим

Місцеві правила дозволяють використовувати всесезонні шини, але вони обов'язково повинні мати маркування M+S, MS, M&S або так званий альпійський символ у вигляді гори зі сніжинкою. Проте наявність правильних літер на боковині – це ще не все, адже ключову роль відіграє глибина протектора.





Нині на дорогах ще спокійно, але потім почнеться справжнє пекло. Фото: Цезарій Ашкєлович, агентство Wyborcza.pl

Для радіальних шин мінімально допустимий залишок становить чотири міліметри, а для діагональних – п'ять міліметрів. Якщо протектор стерся сильніше, така гума юридично втрачає статус зимової, і водій автоматично стає порушником.

Окрім штрафів, їзда на "лисій" або літній гумі взимку тягне за собою серйозні юридичні наслідки у разі ДТП. Якщо невідповідні шини сприяли аварії, водія можуть визнати частково винним, а страхова компанія гарантовано створить проблеми з виплатами.

Ситуація в інших країнах Європи

Варто пам'ятати, що сусідні європейські держави також мають свої вимоги до зимової гуми. Наприклад, у Німеччині діє схожий ситуативний підхід: зимові шини обов'язкові лише за відповідних погодних умов, але з жовтня цього року там визнають виключно гуму з альпійським символом. У Чехії та Словаччині зимові покришки також стають обов'язковими з листопада, якщо на дорогах лежить сніг або лід.