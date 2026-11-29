Правила дорожнього руху в Європі загалом мають багато спільного, але вартість їх порушення може відрізнятися в десятки, а іноді й у сотні разів. Одні держави застосовують фіксовані тарифи, інші враховують доходи порушника, а за певні проступки водій ризикує не лише гаманцем, а й посвідченням та навіть свободою.

В редакції Авто24 вирішили зробити екскурс у тарифну сітку штрафів лише за кількома найпоширенішими порушеннями ПДР в країнах Європи. Відразу уточнимо – українському водієві не варто за тридев'ять земель орієнтуватися лише на домашні суми штрафів.

Швидкість: коли гаманець водія має значення

У більшості європейських країн перевищення швидкості карається за тарифною системою: чим більше водій перевищив дозволену швидкість, тим дорожче обходиться порушення. У Бельгії, наприклад, базовий штраф за перші 10 км/год перевищення становить 58 євро. Далі сума зростає залежно від величини перевищення та типу дороги.

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Але у Фінляндії діє принципово інший підхід. За серйозні порушення штрафи залежать від фінансових можливостей водія. Однакове перевищення швидкості може коштувати двом водіям різних статків зовсім різних стягнень.

У березні 2026 року фінський підприємець Андерс Віклеф отримав штраф у 120 тисяч євро. Його автомобіль рухався зі швидкістю 59 км/год там, де дозволено лише 30 км/год.

Подібний принцип застосовують і у Швейцарії, зокрема в окремих кримінальних провадженнях. У Великій Британії серйозні випадки перевищення швидкості також можуть передаватися до суду, де розмір стягнення визначатимуть з урахуванням доходів порушника.

Телефон за кермом: шість балів за одну звичку

Користування мобільним телефоном під час руху – ще один приклад, коли європейські санкції суттєво відрізняються.

У Франції, Бельгії та Ірландії заборонене користування телефоном карається штрафами, але розміри стягнень і додаткові наслідки різняться. Якщо відволікання водія створило небезпечну ситуацію, справа може перейти до судового розгляду.

У Великій Британії за користування телефоном під час керування автомобілем передбачено штраф близько 235 євро та шість штрафних балів. А якщо необережне водіння із використанням телефону призвело до загибелі людини, водієві може загрожувати кримінальне переслідування.

Ремінь безпеки: від 30 до майже 600 євро

Здавалося б, тут усе просто: пристебнувся – виконав вимогу, не пристебнувся – отримав штраф. Але навіть за таке очевидне порушення європейські держави встановлюють різні санкції.

Європейський Союз ще тільки вивчає пропозиції щодо уніфікації штрафних санкцій, але до єдиних тарифів ще далеко. Колаж: Авто24

В Іспанії за неправильне використання ременя водієві загрожує 200 євро штрафу та втрата чотирьох балів. У Франції стягнення становить 135 євро, у Нідерландах – 90 євро.

У Великій Британії стандартний штраф за непристебнутий ремінь становить приблизно 117 євро. Якщо справа дійде до суду, сума може зрости до 587 євро.

Цікавий приклад демонструє Литва: за перше таке порушення передбачено 30–50 євро, за повторне – вже 60–90 євро. До того ж можливе позбавлення права керування на один-два місяці.

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Алкоголь: де один келих може стати проблемою

Європейські держави не мають єдиного допустимого рівня алкоголю для водіїв. В Іспанії загальна межа становить 0,5 проміле, хоча для окремих категорій водіїв діють суворіші обмеження.

У Польщі концентрація від 0,2 до 0,5 проміле вважається правопорушенням, а перевищення 0,5 проміле – кримінальним злочином.

Норвегія та Естонія встановили межу 0,2 проміле. Вищий рівень алкоголю може спричинити додаткові кримінальні наслідки та позбавлення водійських прав.

Якщо автомобіль зареєстрований в іншій країні

Європейська різниця в санкціях не означає, що іноземний водій може безкарно порушувати правила за кордоном.

"У ЄС нині вже діє механізм транскордонного обміну інформацією про порушення правил дорожнього руху. Він дає змогу встановлювати власників транспортних засобів, зареєстрованих в інших державах, та надсилати їм повідомлення про штрафи, – нагадують експерти Авто24.

Спочатку механізм охоплював вісім основних категорій порушень, зокрема перевищення швидкості, проїзд на червоне світло, невикористання ременя, керування напідпитку та користування телефоном. Європейська директива 2024/3237 розширила цей перелік, додавши небезпечне паркування, небезпечний обгін, порушення правил проїзду залізничних переїздів та інші випадки.

Отже, іноземні номерні знаки вже не є надійним способом уникнути відповідальності.

У Європі на схожі порушення різні реакції – все залежить від країни, де вони скоєні. Інфографіка: Seguridad Vial (DGT)

Україна: штрафи поки що скромні

На тлі деяких європейських санкцій українська система штрафів виглядає значно м'якшою у фінансовому вимірі.

За перевищення швидкості більш як на 20 км/год передбачено 340 грн, а більш як на 50 км/год – 1700 грн. За порушення правил користування ременями безпеки штраф становить 510 грн. Аналогічне стягнення передбачене за користування телефоном без спеціального пристрою під час руху.

За керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння перше порушення коштуватиме 17 тисяч гривень із позбавленням права керування на один рік. За повторні порушення санкції істотно суворіші й можуть супроводжуватися конфіскацією автомобіля у передбачених законом випадках.

"Однак порівнювати лише номінальні суми було б неправильно: мають значення доходи населення, купівельна спроможність, невідворотність покарання та рівень контролю на дорогах, – зазначають експерти Авто24

Що у підсумку

Європейський досвід демонструє кілька різних філософій покарання водіїв. Десь працює фіксований тариф, десь – фінансовий удар відповідно до статків, а десь до штрафу додається система балів і позбавлення права керування. Але спільна мета одна – зробити порушення правил дорожнього руху настільки відчутним, щоб водій двічі подумав, перш ніж його скоювати.