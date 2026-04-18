Штрафи за перевищення швидкості в Україні: скільки потрібно заплатити порушникам у 2026 році

Покарання за перевищення швидкості в Україні регулюється статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зазначає Auto24. Наразі діють два основні стягнення:

340 гривень — за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 кілометрів на годину;

— за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 кілометрів на годину; 1700 гривень — за перевищення швидкості більш як на 50 кілометрів на годину.

Варто пам’ятати, що в Україні встановлено єдиний швидкісний ліміт для населених пунктів – 50 км/год, якщо на конкретній ділянці дороги не встановлено знаки, що дозволяють інший режим руху. Якщо порушення призвело до створення аварійної ситуації, штраф може зрости, а водія можуть позбавити права керування транспортним засобом.

Читайте також: Термін оплати штрафів з камер пропонують змінити

Дистанційна оплата та сервіси перевірки

Сьогодні процедура сплати адміністративних стягнень в Україні максимально цифровізована, що дозволяє водіям закрити питання за кілька хвилин без відвідування банківських установ. Держава заохочує швидку оплату, пропонуючи знижку від повної суми штрафу у разі внесення коштів протягом встановленого законом пільгового терміну.

Сплатити заборгованість та перевірити наявність нових постанов можна за допомогою наступних інструментів:

Застосунок “Дія” : сповіщення про фіксацію порушення приходить автоматично, а платіж можна здійснити безпосередньо в програмі.

: сповіщення про фіксацію порушення приходить автоматично, а платіж можна здійснити безпосередньо в програмі. Електронний кабінет водія : офіційний ресурс, де зберігається повна історія правопорушень та технічних характеристик транспортного засобу.

: офіційний ресурс, де зберігається повна історія правопорушень та технічних характеристик транспортного засобу. Мобільний банкінг : більшість фінансових установ мають спеціальні розділи для оплати послуг МВС за номером постанови або серією документів.

: більшість фінансових установ мають спеціальні розділи для оплати послуг МВС за номером постанови або серією документів. Телеграм-боти та спеціалізовані ресурси: існують сервіси, які за номером авто моніторять камери автоматичної фіксації та миттєво повідомляють про нові штрафи.

Наслідки ігнорування постанови

Якщо водій не сплачує штраф протягом 15 днів, сума автоматично подвоюється (до 680 або 3400 гривень відповідно), а справу передають до Державної виконавчої служби. Це може призвести до арешту банківських рахунків, майна або заборони виїзду за кордон. Крім того, порушнику доведеться додатково сплатити виконавчий збір у розмірі 10 відсотків від суми штрафу та витрати на виконавче провадження.

Також корисно: У Києві на літо не підвищуватимуть швидкість до 80 кілометрів на годину, а в Дніпрі - підвищать до 70

Хоча в Україні ведуться дискусії щодо підвищення штрафів до рівня 3400 гривень за значні перевищення, чинна система вже забезпечує значний фінансовий тиск на порушників. Нагадаємо, що у в Україні навіть мінімальний штраф у 340 гривень становить близько 2% від середньої зарплати. Найкращим способом уникнути зайвих витрат залишається дотримання ПДР та використання засобів круїз-контролю в межах населених пунктів.