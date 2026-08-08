Штучний інтелект "порадив" не платити штраф: водій у підсумку заплатив у вісім разів більше

Інцидент стався на вулиці Корфантего в місті Забже. Поліцейські зафіксували, що 30-річний водій автомобіля Opel перевищив дозволену швидкість на 14 км/год.

За чинними правилами таке порушення передбачає штраф у розмірі 100 злотих, який і запропонували сплатити правоохоронці. Ось як описує цей випадок Сілезька поліція.



Водій порадився зі штучним інтелектом

Чоловік відмовився приймати штраф на місці. За його словами, під час перевірки він звернувся до популярного AI-асистента, який порадив не погоджуватися зі штрафом.

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У такому випадку поліцейські діяли за стандартною процедурою – оформили матеріали та передали справу до суду.

Після розгляду матеріалів суд визнав водія винним у скоєнні адміністративного правопорушення.

Замість початкових 100 злотих (1 193 грн) чоловік отримав рішення на сплату 800 злотих штрафу (9 546 грн). Таким чином, спроба скористатися порадою штучного інтелекту обійшлася йому у вісім разів дорожче.

Штучний інтелект не враховує людський фактор

У Сілезькій поліції наголошують, що відмова від прийняття штрафу не звільняє від відповідальності. Якщо водій не погоджується зі стягненням, справу передають до суду, який має право призначити значно суворіше покарання.

Правоохоронці також закликають не покладатися беззастережно на відповіді штучного інтелекту у питаннях законодавства. Такі сервіси можуть помилятися або не враховувати всіх обставин конкретної справи, тому юридичну інформацію варто перевіряти в офіційних джерелах.

І що робити в таких випадках

Історія із Забже стала ще одним нагадуванням: штучний інтелект може бути корисним помічником, але не замінює знання законодавства чи професійну юридичну консультацію. Особливо тоді, коли рішення може коштувати кількасот злотих.