Штучний інтелект ріже зарплати: 240 тисяч європейських водіїв подали масштабний позов проти Uber

Як повідомляє Асоціація водіїв додатків, масштабний судовий процес ініційовано в Амстердамі за участю кермувальників Польщі, Великої Британії, Нідерландів та інших країн.

Головною причиною невдоволення стало впровадження так званої динамічної системи комісій, що діє вже понад два роки й, за словами таксистів, працює виключно на користь корпорації. Про це повідомляє gazeta.pl.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ставку спускають до мінімуму

На практиці ця система виявилася справжньою "чорною скринькою", яка збирає дані про кожного окремого працівника. Програма аналізує поведінку людини за кермом і встановлює персоналізовану ставку для кожної поїздки, поступово опускаючи її до мінімальної межі, на яку згоден погодитися таксист.

"Якщо водій хоч раз показав, що може їздити за нижчою ставкою, це означає, що наступного разу він теж поїде, або його затримають. Алгоритм постійно тестує межі терпіння людей, пропонуючи різні тарифи за однакові маршрути, а потім занижуючи оплату за зворотний шлях, – пояснює представник асоціації Томаш Войчик.

Ілюзія поганого сезону та відповідь компанії

Тривалий час працівники не розуміли, що відбувається, списуючи падіння доходів на погану погоду, кінець місяця чи відсутність клієнтів. Однак збір та аналіз даних показали, що це був цілеспрямований план платформи зі зменшення витрат на оплату праці.

Водії побоюються, що агрегатор намагається витиснути з них максимум перед тим, як замінити живих людей на автономні таксі. На їхню думку, жодна експлуатація не може тривати вічно, через що вони не мають наміру відмовлятися від своїх прав на користь панів у костюмах.

Що каже Uber

Сама ж компанія Uber категорично відкидає всі звинувачення. У коментарі виданню Guardian представники сервісу заявили, що додаток використовує лише інформацію в реальному часі, таку як маршрут і тривалість поїздки, а історія конкретного водія ніяк не впливає на формування ціни.