Штучний інтелект замість водія: Uber запустив перше безпілотне таксі на базі Ford Mustang

Про запуск інноваційного сервісу повідомляє видання InsideEVs. На вулиці Лондона виїхала перша партія з 15 електричних Ford Mustang Mach-E, обладнаних системою автономного водіння від британського стартапу Wayve. Вони можуть пересуватися будь-де в межах столиці, за винятком аеропортів.

Для звичайного користувача процес виглядає максимально звично. Ви замовляєте тариф UberX, Electric або Comfort, і система може автоматично призначити вам роботаксі без жодних доплат.

Якщо такий "Мустанг" приїхав, ви самостійно розблоковуєте двері через смартфон, сідаєте в салон і запускаєте поїздку кнопкою в додатку. Для тих, хто хоче гарантовано протестувати новинку, в налаштуваннях профілю з'явилася спеціальна галочка згоди на поїздки в автономних авто.

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Штучний інтелект замість лідарів

Технологія Wayve під назвою AV 2.0 суттєво відрізняється від конкурентів. Замість дорогих лідарів та заздалегідь прописаних 3D-карт, система покладається на радари, камери та штучний інтелект, який навчається в реальному часі. Це дуже схоже на підхід Tesla: машина сама аналізує нестандартні ситуації на дорозі та ухвалює рішення.

Щоправда, на початковому етапі за кермом кожного такого таксі все ж сидить ліцензований водій – він виконує роль страховика і готовий перехопити керування в екстреній ситуації. Схожу концепцію продемонстрував український Uklon – нещодавно він показав перший в Україні пілот технології дистанційного керування автомобілем.

Поки українські водії лише звикають до масового переходу на електромобілі, глобальний ринок робить ставку на повну автономність. Uber планує стати найбільшим оператором безпілотних поїздок у світі до 2029 року. Вже до кінця цього року компанія розширить сервіс на 15 міст, зокрема запустить аналогічні таксі на базі Nissan Leaf у Токіо. А головний конкурент, компанія Waymo від Google, обіцяє вивести свої роботаксі на вулиці Лондона вже найближчими місяцями.